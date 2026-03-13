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crisis Medio Oriente energía
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Mayoría de generadoras dicen tener garantías de abastecimiento de carbón y gas para el año

Las autoridades del sector eléctrico continúan monitoreando la situación internacional para preservar la seguridad energética en la República Dominicana.

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    Mayoría de generadoras dicen tener garantías de abastecimiento de carbón y gas para el año
    El ministro Joel Santos, mientras encabeza la reunión con generadores térmicos. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos y el Superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, sostuvieron una reunión con representantes de las principales empresas generadoras térmicas del país para analizar el posible impacto que la actual crisis en Medio Oriente podría tener en el abastecimiento de combustibles utilizados para la generación eléctrica en la República Dominicana.

    De acuerdo a una nota de prensa, el encuentro fue convocado por el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con las demás autoridades del sector eléctrico, como parte de las acciones de seguimiento que realiza el Gobierno frente al contexto geopolítico internacional y sus posibles repercusiones sobre los mercados energéticos.

    De acuerdo con lo expuesto por los participantes, la mayoría de las empresas informó que actualmente cuentan con garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir sus operaciones durante el resto del año, lo que contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

    • En el encuentro el ministro Joel Santos explicó que el Gobierno dominicano se mantiene atento al desarrollo de los acontecimientos internacionales que podrían incidir en el correcto desempeño del subsector eléctrico y, en general, del sector energía.

    "Dentro del marco del plan de contingencia para enfrentar la situación actual, consideramos de valor escuchar a los principales actores del sistema a fin de buscar soluciones integradas", expresó Santos.

    Participación de empresas generadoras

    En el encuentro participaron representantes de diversas empresas generadoras del país, entre ellas Empresa Generadora de Electricidad de Haina, S.A. (EGE-HAINA), Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A (EGE ITABO), Generadora Palamara-La Vega, AES Dominicana, Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), San Pedro Bioenergy, Karpowership Dominican Republic, S.A.S., Manzanillo Energy, S.A.S., Sultana del Este, Transcontinental Capital Corporation (TCC), Consorcio Energético LAESA, Lear Investment, entre otras compañías del subsector.

    De acuerdo con lo expuesto por los participantes, la mayoría de las empresas informó que actualmente cuentan con garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir sus operaciones durante el resto del año, lo que contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

    Las autoridades reiteraron que continuarán monitoreando la evolución del escenario internacional y mantendrán una coordinación permanente con los agentes del sistema eléctrico, con el objetivo de preservar la seguridad energética y la estabilidad del suministro eléctrico en el país.

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