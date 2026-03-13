Aumentan RD$5.00 a precios de gasolina y gasoil; deja sin variación el GLP

El Gobierno dispuso este viernes un aumento en los dos tipos de gasolina y de gasoil de cinco pesos por galón, mientras que dejó sin variación el costo del gas licuado de petróleo (GLP).

Para la semana del 14 al 20 de marzo 2026, la gasolina premium se venderá a 295.10 pesos y la regular a 277.50 pesos por galón, según anunció el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

En tanto, el gasoil regular se ofertará al público a 229.80 pesos el galón, mientras que el gasoil óptimo se despachará a 247.10 pesos.

En el caso del avtur, su precio ascenderá a 302.40 pesos el galón, incrementándose 67.37 pesos, de acuerdo con una comunicación del MICM. Asimismo, el kerosene se venderá a 343.80 pesos el galón, para un aumento de 73.20 pesos.

Subsidio

A través de un comunicado de prensa, el Gobierno informó que destinó un subsidio de 1,189.8 millones de pesos para la próxima semana.

Desde hace dos semanas, el precio internacional del petróleo y de los derivados de este registran aumentos, debido al conflicto bélico que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán, en Medio Oriente, y que también ha afectado a otros países productores del crudo en esa región.