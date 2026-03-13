¿Por qué no bajó la gasolina pese a la disminución en el mercado internacional y al subsidio?

El combustible se compra en dólares. Por eso, aunque el precio internacional baje, si el dólar sube el costo en pesos puede mantenerse alto. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

1. La mayoría del tiempo el Estado estaba subsidiando

En los últimos años, la gran mayoría de las semanas el precio internacional estuvo por encima del precio local, por lo que el Estado tuvo que subvencionar para evitar aumentos mayores al consumidor.

2022 — 6 semanas positivas

2023 — 19 semanas positivas

2024 — 2 semanas positivas

2025 — 10 semanas positivas

Esto significa que la mayor parte del tiempo el Estado estaba absorbiendo el aumento internacional para mantener el precio más estable.

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2. Las pocas semanas en que bajaba el precio internacional eran muy limitadas

Cuando el precio internacional bajaba, muchas veces era por pocas semanas. Reducir el precio y tener que aumentarlo inmediatamente después genera volatilidad en el mercado y en el bolsillo de los consumidores, por lo que el precio se mantuvo conforme a la metodología de fijación establecida en el Decreto No. 625-11. Además, cuando se registraron reducciones estas fueron mínimas; por ejemplo, en 2023 la gasolina regular y el gasoil óptimo bajaron cerca de RD$2 cada uno.

3. El tipo de cambio también influye en el precio

El combustible se compra en dólares. Por eso, aunque el precio internacional baje, si el dólar sube el costo en pesos puede mantenerse alto.

2022 — tasa promedio: RD$54.50 por dólar

2025 — tasa máxima: RD$64.78 por dólar

Solo esta diferencia cambiaria puede aumentar significativamente el costo. En un escenario de tasa alta, el subsidio podría superar los RD$500 millones semanales.

4. Existía una política de estabilización del precio del combustible

Además, el Gobierno estableció que mientras el precio del petróleo WTI estuviera entre US$85 y US$115 por barril, los precios internos se mantendrían sin variación, tomando como referencia los precios del 4 de marzo de 2022.

Esto significó que, incluso si el precio internacional bajaba ligeramente dentro de ese rango, el precio local podría mantenerse estable mientras el Estado asumía la diferencia mediante subsidio.

En resumen

La mayoría de las semanas el Estado estaba subsidiando para evitar aumentos mayores.

Las pocas semanas de baja eran temporales o muy limitadas.

El aumento del dólar también elevaba el costo en pesos.