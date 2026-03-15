Edesur regulariza a 298 clientes que tenían más de 20 años conectados de forma irregular en Nizao

Una brigada de la empresa distribuidora Edesur Dominicana realizando labores de regularización. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa distribuidora Edesur Dominicana informó este domingo que realizó un operativo de regularización del servicio eléctrico en el sector La Cumbre, del distrito municipal Nizao, en la provincia San José de Ocoa, donde normalizó el suministro a 298 clientes que estaban conectados de forma irregular a la red.

Según la empresa, del total de usuarios intervenidos, 189 firmaron nuevos contratos de servicio, mientras que otros 109 fueron reconectados al sistema eléctrico mediante acuerdos de pago.

Los clientes llevaban más de 20 años conectados de manera irregular, por lo que la distribuidora indicó que, con la intervención, ahora contarán con una conexión más segura al tendido eléctrico.

Red eléctrica

Como parte del operativo también se reubicaron cuatro postes de la red eléctrica para mejorar la seguridad técnica del sistema.

Las labores se desarrollaron durante un período de 45 días. Durante ese tiempo, la empresa desplegó brigadas técnicas y sostuvo procesos de diálogo con la comunidad para lograr que 36 usuarios que inicialmente se mostraban renuentes aceptaran regularizar su situación y asumir el pago del servicio.

De acuerdo con Edesur Dominicana, con estas acciones se logró recuperar un consumo promedio de 960 kilovatios hora (kWh) de energía.

El fraude eléctrico

La distribuidora señaló que estos operativos forman parte de su estrategia para combatir el fraude eléctrico, reducir las pérdidas de energía y prevenir accidentes provocados por conexiones clandestinas.

Asimismo, exhortó a la población a colaborar con los procesos de normalización y a denunciar el hurto de electricidad, con el objetivo de contribuir a un servicio más eficiente y al desarrollo económico y social del país.