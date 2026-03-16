Precio del petróleo vuelve a subir por la guerra en Irán
A pesar de la liberación de reservas, los ataques a instalaciones petroleras en Oriente Medio continúan generando preocupación entre los inversores.
Los precios del petróleo volvieron a subir el martes en el mercado asiático un día después de bajar, ante la preocupación de los inversores ante la situación en el estrecho de Ormuz.
A alrededor de las 00H30 GMT, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 1.95 % a 95.32 dólares, tras caer 5.3 % la víspera.
El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 1.84 % a 102.05 dólares el barril, después de bajar 2.8 % el lunes.
El barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía hasta los 106.3 dólares
Los precios del petróleo cotizan a la baja, las bolsas se recuperan
Liberación de reservas de crudo por la AIE
La Agencia Internacional de Energía (AIE) acordó la semana pasada liberar hasta 400 millones de barriles de crudo de las reservas de sus países miembros, y Japón comenzó el lunes a liberar su parte.
- Eso ayudó a calmar a los inversionistas, al igual que el paso de un buque petrolero paquistaní por el estrecho de Ormuz, el primer cisterna no iraní en transitar por esa ruta bloqueada por Irán.
Pero al mismo tiempo continuaron los ataques contra instalaciones petroleras en Oriente Medio, alcanzando el lunes campos de hidrocarburos en Emiratos Árabes Unidos e Irak.
Reacciones en el mercado accionario
En tanto, países aliados de Washington refutaron la demanda del presidente estadounidense, Donald Trump, de ayudar a reabrir el estrecho al tránsito de barcos cisterna.
En el mercado accionario, el índice japonés Nikkei subía 0.57 % y el surcoreano Kospi aumentaba 2.4 % la mañana del martes.
Su recuperación siguió el alza de Wall Street y las bolsas europeas el lunes.