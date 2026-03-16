Los precios del petróleo cotizan a la baja, las bolsas se recuperan

Los precios del crudo cotizaban a la baja este lunes después de que la Agencia Internacional de la Energía dijera estar dispuesta a liberar más reservas, al tiempo que las bolsas se recuperaron tras días de caídas.

Hacia las 16H30 GMT, el barril de West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, para entrega en abril, perdía un 3.5% hasta los 95.27 dólares.

A la misma hora, el barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en mayo, retrocedía un 1.3% hasta los 101.84 dólares.

La AIE dijo estar dispuesta a liberar más reservas estratégicas "si es necesario", tras la decisión la semana pasada de poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de esos inventarios.

"En cuanto a reservas gubernamentales y del sector privado gestionadas por el Gobierno, si se suman ambas, aún quedarán más de 1,400 millones de barriles, lo que significa que podremos tomar más medidas más adelante si fuera necesario", declaró Fatih Birol, el director ejecutivo de esta agencia con sede en París, que tiene 32 países miembros.

Por su parte, el portal MarineTraffic indicó que un buque petrolero paquistaní cruzó el domingo el estrecho con su sistema de rastreo encendido, lo que "sugiere que algunos transportes quizá se están beneficiando de un paso seguro negociado" con Irán, una información que relajó la tensión sobre el precio del crudo.

La incógnita con el estrecho de Ormuz se mantiene

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es clave para la exportación de hidrocarburos y está paralizado por la guerra en Oriente Medio, desatada por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

En Europa las principales bolsas cerraron el lunes al alza con ganancias en Londres (+0.55 %), Fráncfort (+0.50 %), París (+0.31 %) y Madrid (+0.18). Milán se mantuvo cerca del equilibrio (+0.07 %).

En Wall Street, el Dow Jones y el S&P 500 cotizaban ligeramente al alza.

"El mercado, de nuevo, parece apoyarse en la idea de que la guerra llegará a su fin relativamente pronto sin mucho daño duradero para la economía global", apuntó el analista de Briefing.com Patrick O'Hare.