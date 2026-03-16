Empresas del sector eléctrico y gas sufren caída en su rentabilidad

La rentabilidad del sector suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado cayó 1.3 puntos porcentuales durante el 2024, en comparación con el año anterior, producto de un incremento de los gastos operativos del as empresas de esa actividad y una reducción en las utilidades.

De registrar una rentabilidad de un 6 % en 2023, la cifra cayó a un 4.7 % el año siguiente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Actividad Económica ENAE 2025, elaborada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Las compañías dedicas al suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado pasaron de generar una utilidad de 27,081.8 millones de pesos a 23,485.5 millones entre 2023 y 2024, para una reducción absoluta de 3,596.3 millones de pesos.

De igual forma, la utilidad promedio registró una caída de 149.6 millones de pesos durante el citado período, al pasar de 820.6 millones de pesos a 671 millones, según los resultados de la ENAE, publicados recientemente.

Sin embargo, los costos y gastos de las empresas del sector se incrementaron en 45,807.1 millones de pesos entre el 2023 y el año siguiente, al pasar de 408,343.4 millones a 454,150.5 millones de pesos, para un alza de un 11.2 %.

Principales gastos

La estructura de los gastos y costos del sector estuvo concentrada principalmente en cinco componentes: mercadería de bienes y servicios revendidos sin transformación, materia prima y materiales, otros gastos, amortización y depreciación y gastos extraordinarios.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mercadería de bienes y servicios revendidos sin transformación representó el 41.6 % de los costos totales en 2024, mientras que el de la materia prima y materiales consumidos para la producción de bienes fue el 34.4 %.

A estos dos le siguieron los "otros gastos", que incluyen materiales y útiles de oficina, viáticos, entre otros, representando el 5.6 % del total en 2024. Los gastos por amortización y depreciación significaron el 6.1 %, registrando un incremento con relación al 5.5 % de 2023.

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En tanto, los gastos extraordinarios de las empresas del sector suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado se mantuvieron inalterable en 2024, cuando se compara con el año anterior, representando el 4.1 % del total.

En conjunto, estos resultados reflejan que la estructura de costos y gastos del sector se encuentra fuertemente vinculada a los costos asociados a la adquisición y comercialización de energía, así como a los procesos productivos, establece el documento.