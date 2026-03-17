Acofave vuelve a pedir mejora en la calidad del gasoil regular que se vende en el país

La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave) llamó a mejorar la calidad de los combustibles como una de las acciones prioritarias dentro de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC 3.0) que las autoridades nacionales prevén anunciar en el corto plazo.

La medida, según Acofave, contribuiría al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el país como signatario del Acuerdo de París y a los esfuerzos nacionales orientados a mitigar los efectos del cambio climático.

El gremio indicó que elevar los estándares de calidad de los combustibles es una medida clave para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones, mejorar la calidad del aire y disminuir la incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares asociadas a la contaminación ambiental.

A través de una nota de prensa, la asociación expresó su preocupación por los parámetros vigentes para el gasoil regular comercializado en el país.

Es la segunda vez que el gremio pide la revisión de ese carburante, luego de que hace un año planteara una reducción de 5,000 partes por millón (ppm) de azufre, un elemento contaminante presente en el gasoil.

Aunque la norma Nordom 415 (cuarta revisión), que regula la calidad de este tipo de combustibles, fue actualizada el pasado 4 de septiembre de 2025 con la aprobación de la Comisión Nacional para la Calidad (Codoca), la misma aún permite un contenido de azufre de hasta 2,500 ppm, nivel significativamente superior a los estándares internacionales.

La entidad explicó que, en los principales mercados del mundo, el gasoil mantiene un límite máximo de 15 ppm de azufre, lo que representa una diferencia sustancial frente a la normativa ahora vigente en el país. Esta brecha tiene implicaciones directas en la calidad del aire, la salud pública y el medio ambiente.

Asimismo, las emisiones que se emiten por el uso de gasoil de alto contenido de azufre favorece la formación de lluvia ácida, fenómeno que incide en el deterioro de infraestructuras, afecta los suelos agrícolas y puede provocar daños a la producción agropecuaria.

Cronograma claro

En ese sentido, Acofave señaló que el país requiere definir un cronograma claro y progresivo que permita la adopción gradual de los estándares internacionales, garantizando que el gasoil comercializado en las estaciones de expendio cumpla con el límite máximo de 15 ppm de azufre.

El gremio destacó que diversos países de la región han implementado este tipo de medidas con resultados positivos, logrando reducir las emisiones contaminantes del sector transporte, considerado uno de los principales generadores de contaminación atmosférica.

Acofave reafirmó su compromiso de continuar promoviendo iniciativas orientadas a mejorar la calidad del aire, proteger el medio ambiente y apoyar las políticas públicas que impulsen una movilidad más sostenible en beneficio de todos los dominicanos.