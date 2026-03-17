ETED realizará mantenimiento preventivo en subestación de Puerto Plata este miércoles

Mantenimiento subestación Puerto Plata este miércoles, afectando comunidades como Sosúa y Cabarete. ( ARCHIVO )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, este miércoles 18 de marzo, llevará a cabo trabajos de mantenimiento preventivo y reemplazo de aisladores en la subestación 69 kV Puerto Plata II – Barra, en horario de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico más seguro y estable.

Debido a estas labores, el servicio eléctrico se verá afectado de manera parcial en las siguientes comunidades: Puerto Plata, Sosúa y Cabarete, pertenecientes a la provincia Puerto Plata, así como Navarrete perteneciente en la provincia Santiago.

Impacto en comunidades y compromiso institucional

Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional.

Una nota de prensa de ETED indica que los trabajos son parte de su compromiso de impulsar la transición energética y digital de la República Dominicana mediante el desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.

La ETED agradeció la comprensión de los ciudadanos y las empresas en las zonas mencionadas.

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