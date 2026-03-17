La provincia Hermanas Mirabal se quedará sin luz por seis horas este martes

Fotografía de archivo de la Subestación de Salcedo, que recibirá mantenimiento general este martes 17 de marzo.

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte) informó que este martes 17 de marzo de 2026 se producirá una interrupción total del servicio eléctrico en gran parte de la provincia Hermanas Mirabal debido a trabajos programados en la subestación de Salcedo.

El corte está previsto desde las 11:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, período durante el cual más de 21,000 clientes quedarán sin energía eléctrica en múltiples comunidades, tanto urbanas como rurales.

Zonas afectadas

Entre las zonas que se verán impactadas durante el período de intervención se encuentran Villa Tapia, Los Multis, La Ceiba, Los Castillos, Los Polanco, Los Abreu, Urbanización Quesada, Galindo, Barrio A, Urbanización Esperanza, Los Maestros, Santa Ana, Sabana Angosta, Pepe Herrera, Urbanización Hermanas Mirabal, Los Innovadores, Ranchitos, Coco 1 y sectores del Callejón Castillo en Los Polanco de Villa Tapia, entre otras comunidades rurales y urbanas de la zona.

Asimismo, el mantenimiento también impactará áreas como Toro Cenizo, El Tablón, Rancho al Medio, Callejón de Queco, Hato, Callejón de Castillo, Callejón de Abreu, Mangue y la carretera Salcedo–Tenares, así como el municipio de Tenares, incluyendo sectores residenciales, comerciales y agrícolas.

Dentro de las infraestructuras e instituciones que podrían experimentar interrupción temporal del servicio figuran el Hospital del Seguro Social Dr. Román Brache, el Hospital Dr. Ángel Concepción Lajara, estaciones de combustibles, plazas comerciales, agencias de vehículos, bancas de apuestas y empresas agropecuarias de la zona.

Además, áreas residenciales como Ciudad Modelo, Urbanización Rosario, Urbanización Don Dinero II, Urbanización Taveras, Urbanización Martínez y Urbanización Julián Javier II.

De igual manera, se incluyen sectores del centro del municipio de Salcedo, tales como INVI, Clavijo, El Chucho, El Cholongo, Los Cocos, La Amargura, La Gallera, Rabo Duro, Los Almendros, El Cementerio, Altos de Los Rojas, Vietnam, San Antonio, Los Mangos, La Gobernación, El Hoyo, La Flores, Urbanización Elaine, Urbanización Samaná, la Zona Franca de Salcedo, La Caoba, San Lorenzo, San Miguel, Hugamba, Villa Mirabal y Manolo Tavárez Justo, entre otros.

Según explicó Edenorte, la interrupción se debe a un mantenimiento general programado, que implica la salida completa de varios circuitos eléctricos, lo que hace necesario suspender el servicio de manera temporal.

La empresa exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias, ya que el suministro será restablecido de forma progresiva una vez concluyan los trabajos.