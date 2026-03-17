Cenizas de Punta Catalina afectan cultivos por el traslado en camiones

Un camión transporta el material quemado por la central Punta Catalina hasta un depósito en la zona. ( DIARIO LIBRE / LUDUIS TAPIA )

Las cenizas que produce la quema del carbón en la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) están siendo transportadas de forma irregular por camioneros contratados por la empresa para esos fines, lo que está provocando pérdidas a los agricultores cercanos a la generadora.

Ramón Antonio Valdez, quien cultiva en unos terrenos ubicados metros antes de llegar a la CTPC, en la comunidad de Nizao, en esta provincia, denunció que los conductores de los camiones se paran frente a su sembradío a limpiar los vehículos de ese material, ocasionándole daños a las plantaciones.

"Son 24 horas esos camiones pasando para el depósito. Hay una señora, que es encargada (en la central), que le he llamado la atención, pero qué va, con esos choferes nadie puede. Se paran a limpiar y cuando van por la calle es botando ceniza", criticó Valdez.

Se quejó de que, debido a la situación, se ha reducido el volumen cosechado de guandules, señalando que tienden a secarse antes de estar listos para la recolección.

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El agricultor afirmó que antes de que las cenizas afectaran sus cultivos recogía hasta dos sacos de guandules, una cantidad que en la actualidad se ha reducido a menos de uno.

Durante una visita del equipo de Diario Libre a la zona se constató el mencionado transporte de cenizas desde las plantas hasta el depósito en un camión cubierto con una lona que, cuando el viento golpeó la parte superior del vehículo, se vio el polvillo levantarse.

Contrato con sindicato

El vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina, Celso Marranzini, aclaró que el traslado del material desde la central hasta el depósito es responsabilidad del Sindicato de Camioneros de Baní, gremio al cual la empresa le paga cada mes 1.2 millones de pesos por ese servicio por cuatro unidades.

"Esos camiones no son de nosotros. Yo les reclamo porque ellos deben tener cuidado. Tomaremos medidas con el sindicato porque tienen que hacerlo bien. No es gratis que llevan las cenizas", explicó Marranzini.

Este medio intentó contactar sin éxito al Sindicato de Camioneros de Baní.

Impacto en otra zona

Marcelino Ernesto, otro agricultor de esa provincia sureña, quien se dedica a la siembra de puerro, verduras, mango y plátanos en la localidad de La Costa de Paya, a varios kilómetros de donde opera la planta y de su depósito de cenizas, sostuvo que ese material está afectando sus plantaciones.

"Las cenizas llegan todos los días y a veces uno encuentra las hojas llenas de ese polvo", manifestó Ernesto, quien apuntó al viento como responsable de que el material llegue hasta la zona.

Descarta impacto en cultivos Contrario a lo que opinan sus colegas, Ernesto Puello, quien siembra rubros diversos como mango, plátano y yuca, en la comunidad de Paya Abajo, descartó el impacto de las cenizas de Punta Catalina en la producción agrícola y que estas afecten a esa comunidad. "Por aquí eso (las cenizas) no está haciendo daño porque los mangos están paridos, los plátanos echan los racimos que tienen que echar y a su debido tiempo. Las cenizas no llegan por aquí", afirmó Puello. Señaló que en esa zona se han dejado de sembrar productos menores y que los agricultores han preferido dedicarse al cultivo de mangos porque deja mejores beneficios económicos y cuenta con una mayor diversidad de mercado.