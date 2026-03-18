Aseguran que Incentivos impulsan el auge de los vehículos eléctricos en el país

Los incentivos regulatorios y las exenciones fiscales han jugado un rol para impulsar la importación y el uso de vehículos eléctricos en la República Dominicana, en medio del avance de la movilidad sostenible en el país.

Así lo indicó Oscar San Martín, gerente país de InterEnergy, empresa matriz de Evergo, que junto a TotalEnergies inauguró este miércoles la estación de carga ultrarrápida Evergo Connect Santo Domingo.

Consultado sobre el uso de vehículos eléctricos en el país, San Martín indicó: "Hemos ido contando con el apoyo regulatorio y con el trabajo conjunto de las distribuidoras. También existen exenciones fiscales; la Dirección General de Impuestos Internos apoya la importación de vehículos eléctricos, y la potencia también es un factor representativo. Estamos monitoreando y trabajando para que la movilidad eléctrica en el país continúe su desarrollo".

La nueva estación

De acuerdo con los desarrolladores, esta alternativa para la movilidad limpia incorpora cuatro cargadores de 300 kW, una tecnología que permite al vehículo pasar del 20 % al 80 % de carga en aproximadamente 15 minutos.

Explicaron que la estación cuenta con la capacidad para atender hasta ocho vehículos eléctricos de manera simultánea.

San Martín señaló, además, que proyectos como este contribuyen a posicionar a la capital dominicana como un referente regional en infraestructura de carga de alta potencia.

"La electrificación del transporte es uno de los pilares de la transición energética que vive el mundo. Para que esta transformación ocurra, la movilidad eléctrica necesita infraestructura capaz de acompañar su crecimiento y responder a las expectativas de quienes ya eligieron moverse de manera diferente", afirmó.

El ejecutivo indicó que trabajan para llevar este tipo de estaciones a Santiago, y se prevé analizar otras demarcaciones donde instalar nuevos puntos de carga.

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