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Sector eléctrico
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Manzanillo Gas & Power recibe premio internacional y refuerza su valor estratégico para el país

Con una capacidad instalada de 840 megavatios, el proyecto aportará más de un 15 % adicional a la generación eléctrica nacional,

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    Manzanillo Gas & Power recibe premio internacional y refuerza su valor estratégico para el país
    La iniciativa, también denominada Manzanillo LNG-to-Power Complex, fue seleccionada entre más de 190 transacciones internacionales. (FUENTE EXTERNA)

    El proyecto energético Manzanillo Gas & Power fue reconocido como Power Deal of the Year – Latin America en los IJGlobal Awards 2025, distinción que resalta su impacto en el desarrollo del sector eléctrico y su relevancia en la región.

    La iniciativa, también denominada Manzanillo LNG-to-Power Complex, fue seleccionada entre más de 190 transacciones internacionales evaluadas por especialistas en financiamiento de infraestructura y energía, indica una nota de prensa.

    Con una capacidad instalada de 840 megavatios, el proyecto aportará más de un 15 % adicional a la generación eléctrica nacional, "fortaleciendo la capacidad del sistema y reduciendo su vulnerabilidad ante variaciones en la demanda".

    Aporte a la seguridad energética

    "El desarrollo de MG&P permitirá mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, al tiempo que contribuirá a diversificar la matriz energética mediante el uso de gas natural licuado en sustitución de combustibles más costosos y contaminantes, como el fuel oil y el diésel", indica el documento.

    Contribuciones a la seguridad energética y económica

    Este cambio también favorecerá una mayor estabilidad en los costos de generación, lo que podría tener un impacto positivo en las tarifas eléctricas.

    Impacto económico y regional

    Ubicado en Manzanillo, Montecristi, el proyecto generará más de 2,000 empleos directos durante su fase de construcción y contribuirá a dinamizar la economía del noroeste del país.

    El documento dice, además, que se proyecta como un eje clave para el desarrollo logístico y energético de esa zona, consolidándola como un nuevo polo estratégico.

    El presidente del Consejo de Administración del proyecto, Luis Mejía Brache, afirmó que la iniciativa fortalece la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico dominicano, al tiempo que reduce la dependencia de combustibles de alta emisión.

    Indicó que el proyecto está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y el Pacto Eléctrico 2021–2030.

    Proyecto de alcance integral

    Manzanillo Gas & Power es un proyecto energético integrado que busca fortalecer el suministro de gas natural y aportar generación eléctrica eficiente y sostenible, bajo estándares internacionales en materia ambiental y social.

    La iniciativa incluye evaluaciones de impacto, planes de mitigación y mecanismos de diálogo con las comunidades, conforme a la legislación nacional y los requerimientos de los organismos financieros internacionales que participan en su ejecución

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