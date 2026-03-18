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precio petróleo Brent
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Precio del petróleo Brent sube 5% por temor a escalada en Oriente Medio

La escalada del conflicto en Oriente Medio ha llevado a un aumento en los precios del petróleo, con el Brent alcanzando 112,77 dólares por barril

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    Precio del petróleo Brent sube 5% por temor a escalada en Oriente Medio
    Petróleo (FUENTE EXTERNA)

    El precio del petróleo Brent del mar del Norte se disparó más de 5 % el jueves, luego de que Irán amenazara con atacar instalaciones de sus vecinos en el Golfo en represalia por el bombardeo de uno de sus campos gasíferos.

    La escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán agravó los temores por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.

    • Hacia las 02H15 GMT, el precio del Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 5,02 % a 112,77 dólares por barril en el comercio asiático.

    El de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 2,67 % a 98,89 dólares por barril.

    Amenazas de Irán y respuesta de Estados Unidos

    En medio de la escalada, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con destruir el campo gasífero iraní South Pars si la planta de Catar Ras Laffan es atacada de nuevo.

    Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, alarmados por los ataques contra infraestructuras energéticas susceptibles de perturbar la oferta de crudo.

    Impacto en los mercados financieros

    En tanto, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio perdía 2,69 %, mientras el índice Kospi de la bolsa de Seúl caía 2,65 %.

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