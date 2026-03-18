Precios del petróleo se disparan por temor a escalada en Oriente Medio

Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios del petróleo continuaron el jueves su tendencia al alza, impulsados por los ataques contra infraestructuras energéticas en en Irán y Catar, mientras las bolsas de Seúl y Tokio operaban en baja.

Hacia las 00H30 GMT, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subía 3.56 % a 99.75 dólares en el comercio matinal asiático.

A la misma hora, el barril de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía 404 % a 111.73 dólares.

Reacciones en las bolsas asiáticas

Los mercados han oscilado con el desarrollo del conflicto en Oriente Medio, alarmado por los ataques contra infraestructuras energéticas susceptibles de perturbar la oferta de crudo.

Hacia las 00H20 GMT, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio perdía 2.69 %, mientras el índice Kospi de la bolsa de Seúl caía 2.65 %.

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