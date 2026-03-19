Limitación en despacho de energía solar está provocando pérdidas a inversionistas

Los proyectos de generación eléctrica solar que operan en territorio dominicano estarían sufriendo pérdidas económicas millonarias, debido a cambios en las reglas de despacho de la energía producida, una situación que las autoridades reconocen y que aseguran se mejorará en lo adelante.

Gustavo Vergara, representante de GP Capital Partners, grupo con inversiones en 10 parques solares en el país, reveló que el año pasado perdieron más de cinco millones de dólares en los diferentes proyectos y que este año, en los primeros dos meses, la cifra alcanzó los cuatro millones de dólares.

"Generamos la energía y se nos manda a limitar la potencia con la cual podemos despacharla. Tienes una planta que puede despachar a 100, pero se te ordena que solo despaches a 80, entonces hay 20 que dejas de vender", explicó Vergara.

Reveló que la situación ha provocado que tengan que acudir a sus acreedores para notificarle la problemática financiera por la que atraviesan, señalando que los flujos de caja de los proyectos no están permitiendo extender el servicio de la deuda.

Al hablar frente a una parte de las autoridades públicas del sector eléctrico en un panel organizado por la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CamacoesRD), el representante de GP Capital Partners llamó a buscar soluciones para los proyectos que están enfrentando esa problemática.

"La solución es que hay que compensar esa energía (que se deja de vender), respetar las reglas de despacho, que no se están respetando. Tenemos que buscar una solución transitoria porque las baterías (para almacenar la electricidad) van a significar la solución de largo plazo", planteó.

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En tanto, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, detalló que en la limitación de las renovables para la inyección de su energía al sistema influyen varios elementos, incluyendo las nuevas plantas que están en fase de pruebas y otras que han salido para mantenimiento y que son las responsables de regular la frecuencia.

Además, Santos citó como otra causa las inversiones que se realizan en el subsector de la distribución eléctrica, lo que provoca cortes del servicio en horas diurnas, el período de operación de los parques solares.

Situación mejorará

Sin embargo, el funcionario sostuvo que la situación comenzará a mejorar con el aumento natural de la demanda energética a partir de abril y afirmó que las plantas que están en fase de prueba se van a mover a otro horario.

También, indicó que las plantas que hacen regulación de frecuencia ya están entrando, "por lo tanto, ese tema del despacho forzado deberá disminuir. Todo esto deberá reducir el vertimiento de manera importante en lo adelante".