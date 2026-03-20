El Gobierno sube RD$10 a la gasolina y al gasoil; el GLP se queda igual

El Gobierno subió este viernes 10 pesos al precio de la gasolina premium y la regular e igual monto a los dos tipos de gasoil y dejó inalterable el costo del galón del gas licuado de petróleo (GLP).

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que a partir de este sábado el galón de la gasolina premium se venderá a 305.10 pesos y el de la regular se ofertará a 287.50 pesos, ambas registrando un alza de 10 pesos.

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Es la primera vez en la historia del país que la gasolina premium sobrepasa los 300 pesos por galón.

En tanto, el gasoil óptimo se despachará al público a 257.10 pesos el galón, aumentando 10 pesos, y el regular se ofertará 239.80 pesos, también subiendo el mismo monto.

En las últimas dos semanas los citados combustibles han sufrido alzas de 15 pesos por galón.

En cuanto al GLP, el MICM dejó congelado su costo por galón en 137.20 pesos. Los nuevos precios de los combustibles regirán para la semana del 21 al 27 de marzo.

Otros combustibles

Además de las gasolinas y los tipos de gasoil, el Gobierno dispuso aumentos de entre 12.55 y 22.80 pesos en el precio del avtur, fuel oil y kerosene.

El avtur se despachará a 323.49 pesos por galón, para un alza de 21.09; el kerosene se ofertará a 366.60 pesos, para un incremento de 22.80 por galón; el fuel oil 1 % subirá 17.66 pesos, para venderse a 215.86, mientras que el fuel oil se comercializará a 201.38 pesos, aumentando 12.55.

El Gobierno informó que el subsidio proyectado será de 1,702.2 millones de pesos durante esta semana.