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petróleo Irán ultimátum Trump
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Petróleo oscila, bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán

Las bolsas de Seúl y Tokio sufren caídas notables, con el índice Kospi cayendo un 4,69% tras el ultimátum de Trump a Irán

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    Petróleo oscila, bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán
    El conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte oscilación en los mercados mundiales, en especial el petróleo. (FUENTE EXTERNA)

    Los precios del petróleo oscilaban el lunes en el comercio matinal asiático, donde los principales índices de las bolsas de Seúl y Tokio caían tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.

    Poco después de la apertura de mercados en Asia, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 0.13.% a 98.35 dólares, después de rozar los 100 dólares en la apertura.

    El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, comenzó operando en alza antes de caer 0.38 % a 111,76 dólares.

    En tanto, el índice Kospi de la bolsa surcoreana cayó 4.69 % en la apertura del lunes mientras el Nikkei, de Tokio, perdía 3.54 %.

    El conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte oscilación en los mercados mundiales, en especial el petróleo.

    El fin de semana, Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, con la amenaza de atacar sus plantas energéticas, lo que impactó el lunes el mercado energético.

    Reacciones de Irán ante la amenaza estadounidense

    Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas centrales eléctricas, ¡Empezando por la más grande!", advirtió Trump en un mensaje en Truth Social.

    • Irán replicó que cerraría completamente el estrecho si se cumplía la amenaza de Trump.
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