Petróleo oscila, bolsas asiáticas caen por ultimátum de Trump a Irán
Las bolsas de Seúl y Tokio sufren caídas notables, con el índice Kospi cayendo un 4,69% tras el ultimátum de Trump a Irán
Los precios del petróleo oscilaban el lunes en el comercio matinal asiático, donde los principales índices de las bolsas de Seúl y Tokio caían tras el ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán.
Poco después de la apertura de mercados en Asia, el barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense de petróleo, subía 0.13.% a 98.35 dólares, después de rozar los 100 dólares en la apertura.
El de Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, comenzó operando en alza antes de caer 0.38 % a 111,76 dólares.
En tanto, el índice Kospi de la bolsa surcoreana cayó 4.69 % en la apertura del lunes mientras el Nikkei, de Tokio, perdía 3.54 %.
El conflicto en Oriente Medio, desatado por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán, provocó una fuerte oscilación en los mercados mundiales, en especial el petróleo.
El fin de semana, Trump dio un ultimátum de 48 horas a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, con la amenaza de atacar sus plantas energéticas, lo que impactó el lunes el mercado energético.
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Reacciones de Irán ante la amenaza estadounidense
Si no se reabre esta vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos, "Estados Unidos atacará y arrasará sus diversas centrales eléctricas, ¡Empezando por la más grande!", advirtió Trump en un mensaje en Truth Social.
- Irán replicó que cerraría completamente el estrecho si se cumplía la amenaza de Trump.