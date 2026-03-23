Edesur suspenderá servicio en sectores del DN, Los Alcarrizos y SDO por trabajos en subestaciones

Edesur agradeció la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de estos trabajos y reafirmó su compromiso de ofrecer un servicio de mayor calidad. ( FUENTE EXTERNA )

Edesur Dominicana informó este lunes que como parte de los trabajos que desarrolla para aumentar su capacidad de respuesta en periodos de mayor demanda energética y mejorar el servicio, la empresa ejecutará una jornada para la puesta en servicio de un nuevo paquete tecnológico en las subestaciones eléctricas Arroyo Hondo y Alfa.

Las labores se realizarán este martes, miércoles y viernes, y permitirán la entrada en operación de varias obras en ejecución. No obstante, requerirán interrupciones del servicio eléctrico en sectores del Distrito Nacional y los municipios Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste.

Los trabajos

Señalaó - a través de una nota de prensa- que en la subestación Arroyo Hondo, la distribuidora pondrá en servicio nuevas celdas de distribución y realizará otros trabajos de modernización, en consonancia con su capacidad instalada de 56 megavoltioamperios (MVA).

Para habilitar estas estructuras será necesario suspender provisionalmente el servicio de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, afectando a Viejo Arroyo Hondo, Addy, Coplán II, Las Palmas de Arroyo Hondo, Aurora, Los Jardines y Los Pinos de Arroyo Hondo.

Asimismo, para fortalecer el servicio del Distrito Nacional, Los Alcarrizos y Santo Domingo Oeste, la empresa realiza adecuaciones para incorporar al sistema la nueva subestación Alfa.

Otros sectores afectados por las interrupciones programadas

Como parte del proyecto de interconexión, se trabajará en la instalación del tendido eléctrico y el izado de postes, lo que implicará interrupciones temporales el miércoles 25 de marzo, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, y el viernes 27 de marzo, de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Estas intervenciones impactarán sectores del Gran Santo Domingo como Tierra Llana, Villa Peravia, Alameda (parcial), Villas Naco, La Ciénaga, Los Hidalgos, La Concordia, San Miguel de Manoguayabo (parcial), Pueblo Nuevo (parcial) y Colinas del Norte.

También se verán afectados Savica, Las Mercedes (parcial), Los Multifamiliares, El Chucho de Los Alcarrizos, Los Rieles, Álamo VI, Carmen Renata I, II y III, Alameda Este, Vista Verde, Nuevas Terrazas, Proyecto Cristal, Don Gregorio I y III.

Edesur agradeció la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de estos trabajos y reafirmó su compromiso de ofrecer un servicio de mayor calidad.

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