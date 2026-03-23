Economista dice RD está ante un eufemismo por subsidio y cobro de impuestos a combustibles

A pesar de que el Gobierno anunció un aumento en la partida destinada al subsidio de los combustibles, una decisión empujada por la guerra en Medio Oriente y con el objetivo de contener la inflación que pueda generar el alza del petróleo, la recaudación por impuestos a los hidrocarburos le dejaría este año al Estado ingresos superior a 103,300 millones de pesos.

En un análisis del economista Nelson Suárez, planteó que para este año el Gobierno había presupuestado una subvención de 12,000 millones de pesos para los derivados del crudo, un monto al cual adicionó 10,000 millones más, totalizando 22,000 millones de pesos.

Sin embargo, Suárez precisó que para este año las autoridades estimaron recaudar 103,377.7 millones de pesos por tributos a los hidrocarburos, una cifra que, de restársele la partida completa de subsidio, arroja un saldo neto a favor del fisco de 81,377.7 millones de pesos.

"Este subsidio se produce al mismo tiempo que el Gobierno aplica al menos cuatro tipos diferentes de impuestos a por lo menos 14 categorías de combustibles líquidos, así como al gas natural y al gas licuado de petróleo. Si se compara la disyuntiva del subsidio y los impuestos a los combustibles se tiene que llegar a la conclusión de que estamos frente a un verdadero y perfecto eufemismo", afirmó en su análisis.





El economista planteó que hasta el 20 de marzo se destinaron 2,876.8 millones de pesos en subvención, mientras que solo en enero las recaudaciones por gravámenes a los derivados del petróleo ascendieron a 8,386.4 millones de pesos, por lo cual proyectó que, al cierre de marzo, el Gobierno habrá recibido 25,400 millones por ese concepto.

Márgenes de comercialización

Sugirió a las autoridades del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes "poner atención y tratar de transparentar mucho más de lo que se hace" la fijación de los márgenes de comercialización para los distribuidores, detallistas y transportistas, lo cuales fueron aumentados a partir de la Resolución 290-2025, del 27 de junio del año pasado.

"Los márgenes son establecidos sobre el precio de paridad de importación (PPI) por galón, más los impuestos establecidos, lo cual perjudica a los consumidores y corre a favor de los intermediarios y transportistas, cuando lo correcto es que se fijen sobre el PPI antes del cargo de los impuestos para evitar una doble tributación y un mayor precio de venta al público, como sucede en la actualidad", explicó.