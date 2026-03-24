Alza de precios por conflicto en Medio Oriente genera preocupación entre ciudadanos

El aumento en los precios de los combustibles y el alza de los productos de la canasta básica familiar, atribuida en parte al nuevo conflicto en el Medio Oriente. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El presidente Luis Abinader llamó a la población a la confianza, la responsabilidad y al sacrificio compartido ante la actual coyuntura económica internacional.

El aumento en los precios de los combustibles y el alza de los productos de la canasta básica familiar, atribuida en parte al nuevo conflicto en el Medio Oriente, ha generado preocupación entre algunos ciudadanos, quienes sienten cada vez más el impacto en su economía diaria.

Para residentes del Gran Santo Domingo, el incremento de los carburantes y los alimentos representa un duro golpe al bolsillo, especialmente para los sectores desfavorecidos.

Así lo considera el motorista Ramón Paula, quien cuestionó que los precios suban en el país cuando, según afirma, el petróleo no ha aumentado significativamente a nivel internacional.

"La gasolina se tiene que dejar congelada, porque el petróleo no ha subido tanto y se ha mantenido igual en otros países", expresó.

En la misma línea, el abogado José Báez criticó las medidas de austeridad recomendadas por el presidente Luis Abinader en una alocución a la nación, señalando que ya es momento de aumentar el sueldo de los empleados públicos.

"Los productos hace más de una semana que aumentaron todos", enfatizó.

Impacto en la canasta básica

Durante un recorrido realizado por un equipo de Diario Libre en estaciones de combustibles y en la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte, el encarecimiento del costo de la vida también fue resaltado por Romelina Heredia.

La dama, quien trabaja como conserje, explicó que productos esenciales como el arroz y el agua han duplicado su precio en poco tiempo, lo que agrava la situación de las familias de bajos ingresos.

Reconocen la situación

Otros ciudadanos entienden que el actual fenómeno que afecta a República Dominicana y a otros países de la región responde a factores internacionales.

Es el caso del chofer de transporte público Marco Antonio, quien sostuvo que la alza no es exclusiva del país.

"Esto es problema de la guerra; en Estados Unidos también subió el combustible", afirmó, aunque advirtió que, de continuar la tendencia, el aumento del pasaje sería inevitable.

De igual forma, trabajadores como Santiago Espinal consideran que la población no tiene más opción que adaptarse a la situación.

Por su parte, Jorge Luis Marcelo destacó que el impacto es desigual, ya que afecta principalmente a los sectores más vulnerables.

"Estos aumentos no son buenos, porque para algunas clases no hay ningún problema, pero para los pobres no es favorable", señaló.