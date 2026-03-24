Edeeste dice que supera los 106 mil clientes con medición inteligente en tiempo real

Los equipos cuentan con un panel visible que permite a los usuarios monitorear su consumo energético, según Edeeste. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó este martes que más de 106 mil clientes ya cuentan con medición inteligente en tiempo real, como parte de su proceso de modernización tecnológica para mejorar la calidad del servicio eléctrico.

A traves de una nota de prensa, la distribuidora precisó que 106,919 usuarios han sido integrados al Sistema de Medición Concentrada en Altura (SMCA), instalado en zonas estratégicas con el objetivo de reducir pérdidas, optimizar la medición y garantizar mayor estabilidad en el suministro.

Indicó que este sistema forma parte de una Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), que permite gestionar el servicio de manera remota, incluyendo lectura, conexión y desconexión sin necesidad de intervención técnica en campo.

Además, sostuvo que facilita información en tiempo real, mejora la precisión de la facturación y contribuye a la detección oportuna de fallas.

Como valor agregado, los equipos cuentan con un panel visible que permite a los usuarios monitorear su consumo energético, lo que favorece un uso más eficiente de la electricidad y el ahorro.

Te puede interesar Edeeste revela daños por manipulación ilegal superaron los RD$842 millones en 2025

Advertencias sobre la nueva tecnología

Edeeste advirtió sobre la importancia de no manipular estos dispositivos, señalando que cualquier intento de alteración activa mecanismos de seguridad que pueden provocar interrupciones del servicio en la comunidad donde estén instalados.

La empresa destacó que esta tecnología también permite reconexiones más rápidas, reduciendo tiempos de espera y optimizando los recursos operativos al disminuir el desplazamiento de brigadas.

Asimismo, informó que avanza en la expansión del sistema prepago mediante esta plataforma, con el fin de facilitar el acceso a usuarios no habituados a la facturación tradicional, al tiempo que amplía los canales de recarga.

En cuanto a su proyección, Edeeste indicó que prevé incorporar más de 20 mil nuevos clientes en el corto plazo, como parte de programas orientados a la reducción de pérdidas y al fortalecimiento de la eficiencia del sistema eléctrico.

Te puede interesar Edeeste normalizó más de 20 mil clientes y desmanteló casi 3 mil conexiones directas en enero