Abinader inaugurará la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land este 27 de marzo

La Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land, ubicada en el municipio Pepillo Salcedo, en la provincia Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader dejará inaugurada el próximo viernes 27 de marzo, la Central de Generación Termoeléctrica Manzanillo Power Land, ubicada en el municipio Pepillo Salcedo, en la provincia Montecristi.

La central a gas natural Manzanillo Power Land estaría dando un aporte estimado de 414 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La planta Manzanillo Power Land representa una respuesta concreta al déficit histórico de generación eléctrica en la República Dominicana.

Asimismo, se estima que esta planta contribuirá a estabilizar el sistema eléctrico dominicano, con capacidad para cubrir aproximadamente el 15 % de la demanda energética nacional.

Llegada del buque Energos Freeze

El pasado 31 de agosto, la desarrolladora de la planta, Energía 2000, comunicó la llegada a la Bahía de Manzanillo del buque "Energos Freeze", una unidad flotante de almacenamiento y regasificación de gas natural licuado (FSRU, por sus siglas en inglés), lo que contribuirá a mitigar los apagones.

El buque, con capacidad de 125,000 metros cúbicos de gas licuado, arribó y atracó en las nuevas facilidades portuarias diseñadas especialmente para esta operación. Desde allí garantizará el suministro confiable de combustible a la planta, en cumplimiento con el cronograma previsto.