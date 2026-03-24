El crudo de Brent vuelve a superar los 100 dólares por barril y las bolsas operan con pérdidas

La Bolsa española, al igual que el resto de mercados europeos, refleja el clima de incertidumbre en la cuarta semana del inicio de la guerra en Irán y, tras comenzar con leves ganancias para luego pasar a pérdidas, al mediodía está casi plana, levemente al alza. ( EFE )

El precio del barril de Brent volvió a superar los 100 dólares este martes por la cautela de los inversores sobre la posibilidad de una salida negociada a la guerra en Oriente Medio, lo que volvió a arrastrar a las bolsas a terreno negativo.

La jornada bursátil comenzó con un tono positivo en Asia después de que el presidente Donald Trump afirmara que Estados Unidos mantenía conversaciones "muy buenas" con Irán y anunciara que suspendía los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica.

Pero la incertidumbre sobre las negociaciones, que las autoridades de Irán desmintieron, arrastró a las bolsas europeas, que operaban con pérdidas, y lastró también a Wall Street, que abrió en rojo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía un 2.9%, hasta los 102.85 dólares hacia las 13H35 GMT. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, ganaba 3.7%, hasta los 91.41 dólares.

La subida lastró las bolsas y a mediados de la jornada en Europa, la bolsa de Londres bajaba 0.4%, París 0.8%, Fráncfort 1,.2%, Milán 0.62%. La única excepción fue Madrid que operaba con ganancias marginales de 0.04%.

En Estados Unidos, el Dow Jones cedía 0.9%, el S&P 500 0.5% y el Nasdaq retrocedía 0.5%.

Wall Street abre en rojo

Wall Street abrió este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, caía un 0.85 %, después de que se enfriaran las expectativas de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán que, según el presidente estadounidense, Donald Trump, están dejando "puntos de acuerdo importantes", pese a que Teherán niega que haya conversaciones en curso.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 391 puntos, hasta los 45.817; el selectivo S&P 500 retrocedía un 0.66 %, hasta los 6537 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0.78 %, hasta los 21.775 puntos.

La Bolsa de Nueva York vivió este lunes una jornada alcista después de que las declaraciones de Trump arrojaran algo de luz, casi por primera vez desde que se originó el conflicto, a la posibilidad de que acaben pronto las hostilidades.

Además, el mandatario ordenó aplazar durante cinco días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones y sobre todo desescalar el precio del petróleo, que seguía disparado.

Ambas noticias llevaron al Dow Jones a cerrar la jornada bursátil con la mayor subida desde los bombardeos del 28 de febrero de EE.UU. e Israel contra Irán, que originaron el conflicto, y la posterior respuesta del país persa contra los aliados de Washington en la región.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), por su parte, cayó este lunes un 10 %, hasta los 88.13 dólares el barril. Sin embargo, tras la negativa de Teherán, los contratos de futuros para el mes de mayo repuntaron un 4.23 % este martes, hasta 91.95 dólares el barril.