El conflicto bélico con Irán expone la complejidad del mercado de energía

El buque indio ´Nanda Devi´, que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) al cruzar el estrecho de Ormuz. ( STR / AFP )

La crisis reciente en el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo global— ha enseñado que la energía responde a una red frágil de infraestructuras, contratos y expectativas. Cuando una parte de esa red se rompe, el tiempo de reparación se mide en meses o incluso años.

The Economist ha advertido que, incluso en el mejor de los escenarios —un acuerdo político que garantice la reapertura total del estrecho— la normalización del mercado de combustibles será lenta. La razón es que el cierre de Ormuz no solo interrumpe el tránsito; sino que desordena toda la cadena de suministro.

Durante los días de bloqueo, decenas de buques quedaron varados o fueron redirigidos a rutas más largas y costosas. Las refinerías, privadas de suministros regulares, tuvieron que operar con inventarios reducidos o mezclas alternativas. Los contratos de entrega —base invisible del comercio energético— se incumplieron bajo cláusulas de fuerza mayor.

Cuando el paso se reabra, ese sistema no volverá automáticamente a su estado anterior, de acuerdo al análisis de la publicación británica. Habrá un efecto de embotellamiento, de reajuste logístico, el cual puede prolongarse durante semanas.

El cuello de botella

El gas revela una vulnerabilidad más profunda. El ataque a instalaciones clave en Ras Laffan , Catar—el mayor complejo de gas natural licuado del mundo— no solo detuvo exportaciones sino que redujo la capacidad productiva global. Se estima que alrededor del 17 % de la capacidad de GNL del país quedó fuera de operación, y algunas reparaciones podrían tardar entre tres y cinco años.

El petróleo explica la revista, puede redirigirse, almacenarse y sustituirse parcialmente. El gas natural licuado, en cambio, depende de una cadena rígida de plantas de licuefacción, metaneros especializados, terminales de regasificación y contratos a largo plazo. Si una planta se detiene, ese gas desaparece del mercado.

Qatar representa aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de GNL. Su disrupción generó un efecto dominó inmediato manifiesto en precios al alza en Europa y Asia, competencia feroz por cargamentos disponibles y una reconfiguración de rutas. Estados Unidos y otros proveedores intentaron llenar el vacío, pero la capacidad adicional no es infinita ni instantánea.

En este contexto, la reapertura de Ormuz —cuando ocurra— resolverá solo una parte del problema. Permitirá que los buques vuelvan a transitar, que el flujo físico se restablezca gradualmente. Pero no devolverá al mercado los volúmenes de gas perdidos ni eliminará la incertidumbre acumulada. Los precios seguirán reflejando una "prima geopolítica" consistente en el riesgo de nuevas interrupciones, la cautela de aseguradoras y navieras y la memoria reciente de la fragilidad.

El golpe tardío

Además, el impacto en los consumidores finales llega con retraso. La gasolina, el diésel o el gas doméstico no responden de inmediato a las variaciones del crudo o del GNL.

Las refinerías necesitan tiempo para ajustar su producción; los inventarios deben recomponerse; los sistemas de distribución operan con inercia.

Por eso, incluso cuando los mercados comiencen a estabilizarse, los precios en surtidores y facturas tardarán más en reflejar esa tendencia.

La crisis también ha forzado decisiones estratégicas. Algunos países liberaron reservas estratégicas para amortiguar el golpe; otros renegociaron contratos o buscaron fuentes alternativas. Esos ajustes no se deshacen de un día para otro. El mercado, en su intento de adaptarse, crea nuevas configuraciones que deben reequilibrarse.

Lo ocurrido en Ormuz y Catar ha puesto de relieve que la seguridad energética global depende de unos pocos nodos críticos. Un estrecho, una planta, una ruta marítima. Cuando uno de ellos falla, el sistema entero se resiente. Cuanto más especializado es el recurso —como en el caso del gas— mayor es la vulnerabilidad.

Abrir el estrecho es apenas el primer paso, la normalización exigirá reconstruir infraestructuras, restablecer contratos, disipar incertidumbres, de acuerdo a expertos.