Fuerte alza del petróleo arrastra a las bolsas

"Cuando el precio del petróleo sube, el mercado sigue un mismo guión: se produce una venta masiva de acciones y bonos", explicó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB. ( EFE )

El petróleo subió con fuerza este jueves ante la incertidumbre sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, lastrando las bolsas.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, subió 5.74% a 108.09 dólares el barril hacia las 17H00 GMT.

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 5.28% a 95.09 dólares el barril.

"Continúa la montaña rusa en el mercado", comentó Joshua Mahony, analista jefe de mercados en Scope Markets.

La tendencia a la baja comenzó en Asia, se confirmó en Europa y continúa en Wall Street.

El índice Nikkei de Tokio cayó 0,2%, al tiempo que las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Seúl, Manila y Yakarta se mantuvieron en terreno negativo.

Al cierre, París cedió 0.98%, Fráncfort 1.50% y Londres 1.33%. Milán terminó con una caída de 0.71% y Madrid 1.21%.

En Estados Unidos, Wall Street operaba con pérdidas y el Nasdaq caía 1.48%, el S&P 500 1.06% y el Dow Jones 0.66%.

Irán mantiene, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa 20% de las exportaciones mundiales de petróleo.

"Cuando el precio del petróleo sube, el mercado sigue un mismo guión: se produce una venta masiva de acciones y bonos", explicó Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB.

También aumenta el gas

El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, rebota más del 4 % este jueves, por encima de los 54 euros por megavatio hora (MWh), ante el escepticismo sobre una pronta resolución del conflicto en Oriente Medio.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, tras cuatro sesiones de caídas, el precio del gas natural sube de nuevo. Avanza el 4.43 %, hasta los 54.37 euros MWh.

De esta manera, el precio del gas se aleja de los 31.6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra contra Irán.

Tras varios días de optimismo ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio comience a moderarse, los ánimos del mercado se han vuelto a enfriar.

Y es que aunque Estados Unidos insiste en que hay negociaciones activas con Irán para el fin del conflicto, Teherán lo ha rechazado.

Asimismo, el Parlamento de Irán quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula el 20 % del petróleo mundial.