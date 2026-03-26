Una unidad de Punta Catalina estará fuera de servicio hasta el 30 de abril por mantenimiento

La Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) comunicó que la planta número dos estará fuera de servicio hasta el próximo 30 de abril, debido al mantenimiento correspondiente a las 48,000 horas de operación.

La CTPC explicó que la unidad está siendo intervenida desde el 21 de marzo y los trabajos incluyen el desarme completo de válvulas de la turbina, inspección de rodamientos y el reemplazo de los discos de las válvulas de control.

Te puede interesar Punta Catalina paga al Estado dominicano US$258.4 millones este año

Además, se le realizarán limpieza y escaneo de las paredes del hogar de la caldera, revisión general de equipos con especialistas del fabricante e inspecciones de sistemas eléctricos y de instrumentación y control.

La parada de la planta tiene lugar mientras la unidad uno se mantiene en operación continua, lo que garantiza que el sistema no pierde la totalidad de la capacidad de la central durante la intervención, según indicó la empresa en una nota de prensa.

El documento agrega que "los registros de los últimos seis años muestran, en cualquier caso, ninguna de las paradas documentadas respondió a fallas no planificadas de magnitud, sino al ciclo de mantenimiento que cualquier planta termoeléctrica de alta potencia requiere para operar dentro de los estándares de seguridad y eficiencia establecidos por su fabricante".

En 2025, las dos plantas de la CTPC realizaron paradas menores. La unidad uno estuvo fuera del 25 de febrero al 18 de marzo para reparaciones en el sobrecalentador primario y recalentador de la caldera, recuperación de espesores en tubos, instalación de camisas protectoras y sustitución de mangas filtrantes del sistema AQCS de control de emisiones.

En tanto, la planta dos realizó las mismas operaciones entre el 12 de abril y el 5 de mayo.

Histórico de producción

La central Punta Catalina fue la mayor planta de generación del Estado dominicano, registrando en 2025 su máximo histórico de producción, con 4,966 gigavatios-hora (GWh) netos, "consolidándose como el pilar de base del sistema eléctrico nacional en un contexto en que la mayoría de las plantas del parque generador opera muy por debajo de su capacidad instalada".

Los datos de producción acumulada del período 2020-2025 muestran una trayectoria sostenida, que va de los 4,598 GWh registrados en el primer año de operación hasta el techo alcanzado en 2025, con un mínimo de 4,363 GWh en 2021 que los propios registros técnicos de la planta atribuyen a ajustes de rodaje del sistema.