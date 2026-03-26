Refidomsa fortalece diálogo con clientes sobre perspectivas del mercado energético

Perspectivas del mercado energético: Refidomsa y su análisis sobre oportunidades en la República Dominicana ( FUENTE EXTERNA )

La Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) reunió a clientes, autoridades y representantes del sector energético en un encuentro de análisis sobre las perspectivas del mercado petrolero y los desafíos que enfrenta la República Dominicana en el actual contexto energético internacional.

La actividad fue encabezada por el presidente del Consejo de Administración de Refidomsa, Samuel Pereyra, quien estuvo acompañado por su esposa Noelia García de Pereyra; vocal de la Fundación Refidomsa.

El encuentro contó además con la participación del gerente general, Viriato Sánchez, así como de ejecutivos de la institución, clientes y actores clave del sector energético y empresarial.

Durante la actividad, Pereyra destacó la importancia de mantener un diálogo cercano con los aliados estratégicos para analizar las tendencias del mercado energético y su impacto en la economía nacional.

Te puede interesar Refidomsa tendría capacidad para almacenar más de un mes de combustible

Perspectivas y desafíos del mercado petrolero dominicano

"En momentos de incertidumbre, el conocimiento y la anticipación se convierten en herramientas fundamentales para la toma de decisiones. Por eso, más que un encuentro, este espacio nos permite entender lo que ocurre a nivel global y cómo ese contexto impacta —y también abre oportunidades— en la República Dominicana", expresó.

En ese sentido, destacó que el entorno internacional actual, caracterizado por tensiones geopolíticas, volatilidad en los precios del petróleo y transformaciones en los mercados energéticos, plantea importantes retos, pero también oportunidades para economías como la dominicana.

"Las oportunidades no siempre son evidentes, pero están presentes para quienes tienen la información, la perspectiva y la capacidad de actuar a tiempo. Desde Refidomsa promovemos estos espacios precisamente para aportar claridad y fortalecer la toma de decisiones junto a nuestros clientes y aliados", agregó.

Entre los invitados estuvieron el ministro de Energía y Minas, Joel Santos; y el viceministro de Hidrocarburos, Noel Báez Paredes, junto a otros representantes del sector público y privado vinculados al ámbito energético.

Como parte de estos esfuerzos de análisis del entorno energético, Refidomsa también realizó la charla "De la Incertidumbre Global a las Oportunidades Locales: Energía, Petróleo y República Dominicana en 2026", impartida por el economista Alejandro Valerio, fundador de Valerio Consulting Group.

Durante su exposición, Valerio analizó el comportamiento reciente del mercado petrolero, los factores geopolíticos que influyen en la oferta y demanda de energía y el posicionamiento de la economía dominicana frente a otras economías de América Latina.

La iniciativa permitió generar un espacio de intercambio entre Refidomsa, expertos y clientes, enfocado en comprender mejor la evolución del mercado energético y las oportunidades que se abren para la República Dominicana en un entorno global dinámico y cambiante.