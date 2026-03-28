Sectores y empresas quedarán sin luz este sábado por trabajos técnicos

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado 28 de marzo realizará una serie de trabajos de mantenimiento y aperturas programadas en líneas de transmisión de 69 kV en distintas zonas del país, lo que provocará interrupciones temporales del servicio eléctrico en comunidades y empresas.

Según la entidad, estas labores tienen como objetivo mejorar la calidad, estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, así como facilitar intervenciones técnicas en subestaciones y estructuras clave.

Zonas afectadas en Santo Domingo Este

Entre las principales intervenciones se encuentra el mantenimiento en la línea 69 kV Los Mina – Templastisa, donde se reemplazarán estructuras fuera de servicio en horario de 8:00 de la mañana a 11:00 de la mañana.

Durante este período, se verá afectado el suministro en sectores como Boreal, Los Tres Brazos, Las Enfermeras, Los Platanitos, Mil Flores, Mirador del Ozama, Santo Tomás de Aquino, Riviera del Ozama y San Lorenzo. Asimismo, las empresas Templastisa y Megacentro experimentarán interrupciones.

Trabajos en Haina sin impacto residencial

En la línea 69 kV Haina – Refidomsa se ejecutarán labores de mantenimiento preventivo, incluyendo el reemplazo de aisladores y postes, desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde.

Estas acciones afectarán exclusivamente a empresas como Ojiva, Granitos Bojos, Refidomsa y PIISA, sin interrupciones en comunidades residenciales.

Interrupciones en Espaillat y La Vega

Por otro lado, en la línea 69 kV Canabacoa – Diésel La Vega, se realizará una apertura programada de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, a solicitud de Generadora Palamara – La Vega, para la instalación de un banco de baterías.

Esto impactará el servicio en las comunidades de Moca y La Prenda, en la provincia Espaillat, así como en la Zona Franca Industrial La Vega.

Afectación puntual a empresas del Distrito Nacional

En la línea 69 kV Metropolitano – Listín Diario, se ejecutará una apertura de 8:00 a 9:00 de la mañana para facilitar trabajos en la subestación eléctrica Haché.

Esta intervención afectará únicamente a empresas como Codetel JFK, Banco Popular, Listín Diario y Haché, sin impacto en sectores residenciales.

Compromiso con la mejora del sistema

La ETED destacó que estas acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la infraestructura energética nacional y avanzar hacia una red más moderna, segura y eficiente.

Finalmente, la institución agradeció la comprensión de los ciudadanos y usuarios en las zonas afectadas, reiterando que estos trabajos son esenciales para garantizar un servicio eléctrico más confiable en todo el país.