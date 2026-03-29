Gobierno entrega proyectos de electrificación rural en Elías Piña

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas, entregó varios proyectos de electrificación rural fotovoltaica en las comunidades Las Yamayas, La Peña, Rincón, Caratá, Rossó y Pachutico, en la provincia Elías Piña, con una inversión que supera los 56 millones de pesos, para beneficiar a más de 187 familias del municipio Pedro Santana.

En Caratá, Rossó y Pachutico fueron beneficiadas 130 familias y un centro comunitario, con la instalación de 178 paneles solares, equipados con inversor, regulador, almacenamiento interno y microrred. También, fueron colocadas 524 bombillas, 655 tomacorrientes y 15,000 metros de cable, con una inversión total de 27.7 millones de pesos.

En Las Yamayas fue terminada la segunda fase de electrificación, y en La Peña y Rincón la primera, en las que fueron electrificadas 56 viviendas con la instalación de 96 paneles solares. Además, fueron colocadas 240 bombillas, 160 tomacorrientes y 10,700 metros de cable, con una inversión total de 29 millones de pesos.

Al encabezar el acto de entrega, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, destacó el compromiso del Gobierno de brindar a la población energía inclusiva y equitativa, llevando electricidad a comunidades rurales para mejorar su calidad de vida.

"Estos proyectos forman parte de una visión más amplia del Gobierno dominicano, orientada a cerrar brechas territoriales y garantizar acceso universal a la energía", expresó Santos.

Informó que las obras fueron ejecutadas por la Dirección de Electrificación Rural y Suburbana (DERS), gracias al esfuerzo conjunto del Estado y aliados estratégicos como las asociaciones sin fines de lucro, el Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) y Guakia Ambiente, que brindaron asesoría técnica y acompañamiento en los trabajos.

El senador de Elías Piña, Johnson Encarnación, y la gobernadora provincial, Magdaly de los Santos, destacaron el impacto que tiene la llegada de la electricidad en la vida de los habitantes de las comunidades beneficiadas, con soluciones que fortalecen su dignidad y sus oportunidades de progreso y desarrollo productivo.

Nuevos proyectos

El titular de Energía y Minas anunció que dentro de los proyectos programados para ejecución en el período 2026–2027 están la extensión de redes eléctricas en las comunidades de Cañada Barrero y La Tinaja, en el municipio Juan Santiago, divididas en dos secciones, con una inversión de 15.5 millones de pesos.

Dijo que se avanza en el proceso de levantamiento de nuevas iniciativas de electrificación de redes y la instalación de más de 2,700 luminarias en municipios como Bánica, Comendador, Juan Santiago y Guayabo.

Agregó que también se evalúan otros siete proyectos clave para la provincia Elías Piña, entre los que se encuentran la electrificación de redes que impactarán zonas como Carrizal hasta la sección Puello, en Comendador y Los Cerros de Potroso, Potro Blanco, en Sabana Larga.