Poste inclinado por casi un año en Mata Hambre genera temor pese a reportes

Poste de luz inclinado en la calle Primera del sector Mata Hambre, en el Distrito Nacional, cuya caída preocupa a los residentes. ( FUENTE EXTERNA )

Residentes del sector Mata Hambre, en el Distrito Nacional, denunciaron el peligro que representa un poste de luz que permanece inclinado desde hace casi un año, sin que hasta el momento haya sido retirado por las autoridades, pese a múltiples reportes.

La hija de dos adultos mayores que residen justo frente a la estructura advirtió que el poste “está cada día más doblado” y podría colapsar en cualquier momento.

“Eso tiene casi un año. Ellos fueron, retiraron todos los alambres, lo pusieron en otro, pero dejaron el poste de luz sin alambre; está doblado, todos los días está más doblado”, explicó Mariluz Melo.

Según relató a Diario Libre, la situación ha sido reportada a Edesur en más de 15 ocasiones por distintos vecinos, sin obtener respuesta efectiva. Informó que apenas envían el número de reporte: “dicen que una brigada de emergencia, en el tiempo menos posible va a pasar, pero no pasa”, afirmó.

El poste está ubicado en la calle Primera número 168, sector Mata Hambre. Según la denunciante, es una vía sin salida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/whatsapp-image-2026-03-30-at-105037-am-75d23f34.jpeg Poste de luz inclinado en la calle Primera del sector Mata Hambre, preocupa a los residentes. (FUENTE EXTERNA)

El miedo

"El temor mío es que papi y mami viven solos ahí, son dos personas mayores -de 86 y 84 años- y aunque ya el poste de luz no tiene alambre, pero cuando caiga Dios libre... eso ahí puede ser una tragedia a media noche dos personas mayores”, expresó con preocupación.

La denunciante indicó que algunos vecinos atribuyen la inclinación del poste a posibles impactos de camiones durante la construcción de un edificio cercano. Sin embargo, tampoco han obtenido respuesta por parte del ingeniero responsable de la obra.

Ante la falta de acción, residentes han contemplado retirarlo por cuenta propia, pero señalan que se les ha advertido que solo la empresa distribuidora de electricidad puede realizar ese tipo de intervención.

Los comunitarios reiteraron el llamado a las autoridades para que atiendan la situación antes de que ocurra un incidente lamentable.