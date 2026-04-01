El Gobierno anuncia medidas para ahorro energético en instituciones públicas

El Ministerio de Energía y Minas estableció nuevas directrices obligatorias para reforzar y ampliar el ahorro, gestión y la eficiencia energética en las instituciones gubernamentales dominicanas, con el fin de fomentar la austeridad ante la inestabilidad de los mercados energéticos internacionales.

El ministro Joel Santos explicó que la Resolución R-MEM-ADM-019-2026 modifica la normativa previa y plantea el control de la climatización con una temperatura mínima de 22 grados Celsius, el apagado obligatorio de esos equipos tras la jornada laboral a partir de las 5:00 de la tarde y la realización de mantenimientos preventivos periódicos.

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Asimismo, Santos indicó que se implementa un combate directo al "consumo vampiro" mediante la desconexión física de equipos de oficina como impresoras, microondas y televisores, durante fines de semana y feriados.

En cuanto a la movilidad y servicios, sostuvo que se dispuso el apagado de luces en áreas desocupadas y que se restringe el uso de ascensores a partir del tercer nivel, para incentivar el ahorro y el uso de escaleras.

Por otro lado, el funcionario manifestó que la normativa exige una planificación estratégica que traslade las actividades de alto consumo fuera del horario de "potencia de punta", comprendido entre las 6:00 de la tarde y las 11:00 de la noche, con el fin de evitar sobrecargas en la red eléctrica nacional.

Estas medidas, expresó, se complementan con una gestión eficiente del agua, obligando a las entidades a instalar sensores y controles automáticos en los sistemas de bombeo, además de corregir de forma inmediata cualquier fuga detectada para minimizar el gasto energético indirecto.

Con estas acciones, el ministro reiteró que el Estado dominicano mitiga el consumo innecesario y el uso eficiente de energía en las instituciones.

Seguimiento y cumplimiento

La nueva resolución precisa que el Ministerio de Energía y Minas, a través del Viceministerio de Innovación y Transición Energética, supervisará la implementación de estas medidas. Las instituciones deberán remitir informes trimestrales en los que detallen los resultados obtenidos y las acciones específicas tomadas para reducir el consumo en modo de espera o "standby".

Sostuvo que este viceministerio, junto con sus áreas técnicas competentes, continuará brindando acompañamiento, lineamientos y asesoramiento técnico a las instituciones públicas para la implementación de las medidas previstas en la citada resolución, en la que las demás disposiciones se mantienen sin modificación.