Gobierno congela los precios de la gasolina, el gasoil, GLP y gas natural; pero otros cuatro suben

Una conductor echa combustible en una estación. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Gobierno congeló este jueves el precio de cinco principales combustibles y dispuso alzas en otros de entre 24 centavos y 17 pesos.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) mantuvo en 305.10 pesos el precio del galón de la gasolina premium y en 287.50 pesos el de la gasolina regular, quedando el costo de ambos carburantes sin variación.

De igual, el precio del galón del gasoil óptimo fue congelado en 257.10 pesos y el del regular en 239.80 pesos. Asimismo, el galón del gas licuado de petróleo (GLP) se despachará a 137.20, sin variación en su costo.

En cambio, hidrocarburos como el avtur aumentó 15.58 pesos y se venderá a 350.46 pesos el galón, el kerosene se ofertará a 395.20, subiendo 17.20 pesos, y el fuel oil 1% se despachará a 225.06 pesos, incrementando 4.25 pesos.

En tanto, el fuel oil se comercializará a 199.64, subiendo 0.24 centavos. Los nuevos precios de los combustibles serán para la semana del 4 al 10 de abril de 2026.

Subsidio

El Gobierno dominicano dijo que dispuso un subsidio de 1,912 millones de pesos para mantener congelados los precios de las gasolinas, el gasoil y el GLP.