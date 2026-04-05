La OPEP+ aprueba una aumento de la oferta de crudo en mayo, pese a la guerra

El pesimismo sobre una desescalada en el conflicto entre Irán y los Estados Unidos ha mantenido elevados los precios del crudo. ( FUENTE EXTERNA )

La alianza de la OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo aumentar su producción de petróleo en 206,000 barriles diarios a partir del 1 de mayo, un paso simbólico pues la aplicación del incremento no será posible mientras siga la guerra en Irán y bloqueado el estrecho de Ormuz.

La decisión fue adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Los ocho países "expresaron su preocupación por los ataques a la infraestructura energética, señalando que la restauración de los activos energéticos dañados a su plena capacidad es costosa y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro".

Alzas del crudo

El pesimismo sobre una desescalada en el conflicto entre Irán y los Estados Unidos ha mantenido elevados los precios del crudo.

Al 2 de abril, el barril de petróleo brent (de referencia para los mercados europeos) subió un 7.78 %, hasta 109.03 dólares, en el mercado de futuros de Londres.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó un 11 % el jueves, alcanzando los 111.54 dólares el barril. El crudo, de referencia para Occidente y para mercados como el dominicano, había sumado una diferencia de 11.42 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump amenaza a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir "el puto estrecho".

"El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual!!!", escribió Trump en un su red social, Truth Social.

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS! Alabado sea Alá", expresó el republicano.