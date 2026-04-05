Las EDE compraron más energía y subieron en clientes, sin embargo, cobraron menos

A pesar de que las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) de la República Dominicana, lograron aumentar durante el último año la cantidad de clientes, tanto los facturados como los que reciben el subsidio de Bono Luz, esto no se ha traducido en una mejora del monto cobrado por la energía suministrada.

Las compañías públicas finalizaron el primer mes de 2026 con 2,956,966 clientes facturados y 553,694 de los que reciben la citada subvención estatal, mostrando ambos un crecimiento de un 0.1 y 1.6 %, respectivamente, al compararse con enero del año pasado. Suman entre los dos 3,510,660 usuarios regulados.

No obstante, ese aumento de clientes no se tradujo en un mayor monto cobrado por parte de las EDE, según recoge el Informe de desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, que elabora el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En el primer mes de 2025 las compañías distribuidoras compraron energía por 223.7 millones de dólares, un monto que este año ascendió a 248.3 millones, representando un incremento del 11 %.

38.9 %

Porcentaje de energía comprada que, en promedio, perdieron las tres EDE al cierre de enero.

Sin embargo, de la energía comprada en enero de 2026, las EDE solo lograron facturar el 62 %, equivalente a 153.9 millones de dólares, aunque lograron recibir pagos por 154 millones, esto a pesar de tener 11,676 nuevos clientes, en comparación con los 3,498,984 del inicio del año pasado.

Las cifras de este año evidencian un retroceso cuando se analizan con las de 2025. En enero del año pasado las distribuidoras públicas adquirieron energía por 223.7 millones de dólares, de cuyo monto facturaron el 70 %, equivalente a 158.7 millones y cobraron 157.7 millones de dólares, de acuerdo con el documento del MEM.

Mientras que en enero del año pasado las EDE no pudieron cobrar 66 millones de dólares, como diferencia entre la energía comprada y la cobrada, en ese mismo mes, pero de 2026, el monto ascendió a 94.3 millones de dólares.

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Sin retroceso

A principios de marzo el Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED) prometió que el sistema de distribución eléctrica entraría en una fase de estabilización y reducción progresiva de las pérdidas este año, apoyado en los avances operativos alcanzados en 2025 y en un plan de inversión y control técnico-comercial "sin precedentes".

Sin embargo, enero no dio señales positivas para ese plan, pues el indicador de las pérdidas sufrió una ligera alza de 0.1 punto porcentual con relación al cierre de diciembre y de 1.5 puntos porcentuales con relación al primer mes de 2025.

Al cierre de enero, las tres empresas distribuidoras de electricidad perdieron, en promedio, el 38.9 % de la energía comprada. Edeeste continúa siendo la de peor desempeño, con un 56.2 % de pérdida; seguida de Edesur, con 31.8 %, y Edenorte, con 25.9 %.