Precios del petróleo suben ligeramente con las tensiones geopolíticas en foco

El mercado del petróleo está atento a lo que ocurra en el estrecho de Ormuz. ( ARCHIVO )

Los precios del petróleo cerraron el lunes con una ligera alza y con el telón de fondo de las tensiones geopolíticas, mientras que el mercado monitorea el paso de varios barcos a través del estrecho de Ormuz.

El precio de barril Brent del mar del Norte, para entrega en junio, subió un 0,68% hasta 109,77 dólares.

La referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo, avanzó un 0,78% hasta 112,41 dólares.

"Los operadores están a la espera de ver si la situación en Medio Oriente se deteriorará", dijo a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Iraníes y estadounidenses rechazaron de manera casi simultánea el lunes propuestas de cese al fuego, aunque el presidente Donald Trump lo resaltó como un paso "muy significativo" en el conflicto.

Atentos al estrecho de Ormuz

Mientras se esperan resultados en las conversaciones de paz, el mercado también vigila los movimientos por Ormuz. El domingo en la noche, un petrolero cruzó el paso rumbo a Malasia, anunció el ministerio de transporte de Turquía.

El lunes, una compañía japonesa también dijo que un petrolero con bandera india había transitado por el estrecho.

Normalmente, una quinta parte de la producción petrolera pasa por Ormuz. Pero desde el comienzo de la guerra, el tráfico ha caído en un 95 %, según la plataforma de monitoreo Kpler.

Si se da una reapertura, según Kilduff, los precios podrían caer entre 10 y 15 dólares.