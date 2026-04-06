En seis semanas, la gasolina y el gasoil sufren alzas entre 5.17 % y 6.67 %

Al 30 de marzo, el galón de gasolina costaba una media de 5.02 dólares, de acuerdo a Global Petrol Prices. ( FUENTE EXTERNA )

Han pasado seis semanas desde que el estallido de la Guerra del Golfo Pérsico encareciera el acceso al petróleo y la incertidumbre arropara a los mercados energéticos globales, presionando a economías dependientes de este combustible, como la dominicana.

Ante estos efectos, el Gobierno ha incrementado la gasolina y el gasoil –o diésel– en dos ocasiones, llevándolo a máximos no vistos desde marzo del 2022 y acumulando alzas entre 5.17 % y 6.67 %, aunque su precio continúa cercano al promedio en el que se están comercializando en América Latina.

Del 4 al 10 de abril, las autoridades congelaron los precios por segunda semana consecutiva, manteniendo el galón de gasolina prémium en 305.10 pesos y el regular en 287.50 pesos, aunque ahora las familias dominicanas los compran entre 5.17 % y 5.50 % más caros que los 290.10 y 272.50 pesos de la semana del 28 de febrero al 6 de marzo, período en el que inicia el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

En tanto, el gasoil óptimo seguirá a 257.10 pesos el galón (6.20 % más que los 242.10 pesos a los que se comercializaba en la última semana de febrero) y el gasoil regular se mantendrá en 239.80 pesos (6.67 % más que los 224.80 pesos que costaba semanas atrás).

De momento, el Gobierno se ha comprometido en congelar los precios del gas licuado de petróleo (GLP) y del gas natural por su efecto en los hogares de menores ingresos, por los que permanecen en 137.20 y 43.97 pesos, respectivamente.

Las fluctuaciones alrededor del crudo continúan. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados (OPEP+) aprobó una aumento en la producción de barriles a partir del 1 de mayo, en medio de las amenazas de Trump al gobierno iraní para que reabra el estrecho de Ormuz, por donde transita hasta el 25 % de cargueros petroleros de todo el mundo.

Promedio en América Latina

El precio de la gasolina y del diésel en la República Dominicana permanece cercano al promedio al que se están vendiendo en el resto de América Latina.

Al 30 de marzo, el galón de gasolina costaba una media de 5.02 dólares (305.47 pesos a la tasa de cambio actual) en la región, por lo que el país se mantuvo dentro de la media, con apenas 0.06 centavos de dólar por encima, situándose en 5.08 dólares.

De acuerdo a la plataforma Global Petrol Prices, países como Perú, con 6.04 dólares (397.36 pesos), Belice con 6.85 dólares (416.82 pesos), Barbados con 7.13 (433.86 pesos) y Uruguay, con 7.16 dólares (435.69 dólares) presentaron los precios más elevados.

Por el contrario, los galones de gasolina más asequibles se encontraron en países productores como Venezuela, donde la gasolina costó apenas 13 centavos de dólar (7.91 pesos), Ecuador, con 2.89 dólares (175.86 pesos) y Guyana, con 3.44 dólares (209.32 pesos).

En el caso del diésel, la República Dominicana fue el séptimo país con uno de los precios más bajos, con 3.99 dólares (242.79 pesos), 0.64 centavos por debajo del promedio regional, que se colocó en 4.63 dólares (281.74 pesos).

Venezuela encabeza la lista con 16 centavos de dólar (9.74 pesos), seguido de Trinidad y Tobago con 2.46 dólares (149.69 pesos) , Ecuador con 2.82 dólares (171.60 pesos) y Colombia con 3.02 dólares (183.77 pesos).

Del lado opuesto, el galón de gasoil se encuentra más encarecido en la región, con un precio de 7.24 dólares (440.55 pesos), seguido de Perú con 6.24 dólares (379.70 pesos), Barbados con 6.15 dólares (374.23 pesos) y Argentina con 6.15 dólares (374.23 pesos).

Se dispara el avtur

Dentro de los combustibles menos usados, el avtur –esencial para el transporte aéreo– es el que más ha aumentado, pasando de 205.65 a 350.46 pesos en las últimas seis semanas, para un alza de 144.81 pesos (70.42 %).

A este le ha seguido el kerosene, que se situó en 350.46 pesos el galón, 156.80 pesos más caro que al inicio de la guerra, cuando el precio fuera de 238.40 pesos, un incremento de 65.77 %.

En tanto, el precio del fuel oil subió 35.15 % (de 147.72 a 199.64 pesos), y el fuel oil 1 % aumentó 36.13 % (de 165.33 a 225.06 pesos) desde el inicio de la guerra.

Estabilidad de precios

Reunido con representantes de sectores industriales, comerciales y de otros segmentos del sector empresarial, el presidente Luis Abinader aseguró el pasado martes 31 de marzo que los precios de la canasta básica continuarán estables, sobre todo en lo que respecta a los alimentos.

Fue su segunda declaración frente al tema luego de dirigirse a la nación el domingo 22 de marzo tras aplicar el primer aumento generalizado a las gasolinas y al gasoil, de entonces cinco pesos en su precio habitual.

Frente a un panorama político complejo que aún no termina, el Gobierno dominicano tendrá la tarea de velar porque los precios de los combustibles –que impactan sobre el costo de los alimentos, el transporte y la electricidad–sigan siendo llevaderos para la ciudadanía.