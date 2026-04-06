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Manzanillo Gas & Power
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Manzanillo Gas & Power designa a Mónika Infante Henríquez como gerente general

La ejecutiva asume el liderazgo del proyecto, fortaleciendo su desarrollo estratégico y su impacto en la seguridad energética del país

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    Manzanillo Gas & Power designa a Mónika Infante Henríquez como gerente general
    Mónika Infante. (FUENTE EXTERNA)

    Manzanillo Gas & Power (MG&P) anunció la designación de Mónika Infante Henríquez como gerente general del proyecto, marcando un paso relevante en el fortalecimiento de su liderazgo en el sector energético y en la consolidación de una visión orientada a la sostenibilidad, la eficiencia y el relacionamiento estratégico.

    Con más de 15 años de experiencia en el liderazgo de infraestructura crítica en América Latina y el Caribe, Infante Henríquez ha desarrollado una trayectoria destacada en la gestión de proyectos de infraestructura, con altos estándares de gobernanza y ejecución.

    Su perfil integra experiencia en estrategia, regulación, finanzas y gobernanza corporativa, junto a una sólida capacidad de negociación y relacionamiento institucional.

    Trayectoria

    Previo a su designación, se desempeñó como Gerente General de Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom – Vinci Airports), donde lideró operaciones aeroportuarias clave y procesos estratégicos de alto impacto, incluyendo la extensión de la concesión y la estructuración de financiamiento para el fortalecimiento de la infraestructura.

    Ha ocupado roles relevantes en espacios internacionales, incluyendo su participación en el Consejo de ACI–LAC y en el Consejo Mundial de ACI, contribuyendo a discusiones estratégicas sobre sostenibilidad, regulación y desarrollo de infraestructura.

    En el ámbito corporativo, también forma parte del Consejo de Administración de Scotiabank República Dominicana, donde ha presidido comités clave vinculados a riesgos, auditoría y compensación, aportando a la supervisión financiera y al fortalecimiento de la gobernanza.

    "La designación de Mónika Infante Henríquez representa un paso significativo en el impulso del liderazgo femenino en sectores como el de infraestructura crítica y energía, y refuerza la visión de Manzanillo Gas & Power como un proyecto que está orientado a la excelencia, la sostenibilidad y el desarrollo del talento", resaltó la compañía en una nota de prensa.

    Con su incorporación, Manzanillo Gas & Power reafirma su compromiso de contribuir a la seguridad energética de la República Dominicana, al tiempo que promueve el desarrollo económico y social de la región Noroeste, bajo estándares internacionales y una gestión responsable con su entorno.

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