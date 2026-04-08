Edesur restablece servicio a más 300,000 clientes en zonas afectadas por lluvias

La Empresas Estatal Distribuidora de Electricidad de la Región Sur de la República Dominicana (Edesur Dominicana) informó la noche de este miércoles que fue restablecido el servicio de 304,011 clientes que se vieron afectados en el suministro eléctrico por las interrupciones causadas por las precipitaciones.

La empresa dijo, en un comunicado, que las interrupciones del servicio eléctrico por causa del fenómeno atmosférico representaron "un desafío significativo" para la infraestructura eléctrica de la empresa, debido a que afectó al 34.56 % de sus circuitos, con la salida del servicio de cuatro subestaciones que ya están operando con normalidad.

Señaló que logró restablecer todos los circuitos en las subestaciones Los Prados, Paraíso, kilómetro 10 ½ de la Autopista Duarte y Alfa.

Operativo

Como parte de la ejecución de su plan de contingencia, la empresa sostuvo que desplegó un operativo integrado por técnicos y brigadistas que asistieron las eventualidades presentadas, tanto en zonas urbanas y rurales en situación de inundación, bajo cumplimiento estricto de los protocolos establecidos.

En ese sentido, dijo que logró elevar el porcentaje de abastecimiento de 66.57 % de los circuitos e ITCs averiados por las lluvias, hasta llevarlo a más de un 95 %.