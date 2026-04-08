La incertidumbre continúa pese a tregua entre EE. UU. e Irán, señalan las empresas de combustibles

El mercado del petróleo está atento a lo que ocurra en el estrecho de Ormuz. ( ARCHIVO )

Aunque la República Dominicana tiene garantizado el combustible gracias a una estructura de abastecimiento basada en contratos de mediano y largo plazo que mitigan el riesgo de que la cadena de suministros se vea interrumpida, los riesgos de carácter financiero y de precios continúan afectando al mercado energético global, con efectos sobre el país.

"Episodios recientes, como los anuncios de treguas temporales (entre Estados Unidos e Irán), han generado correcciones en los precios internacionales, reduciendo presiones de corto plazo, aunque sin alterar el nivel de incertidumbre sobre la evolución del conflicto", observó la presidenta de la Sociedad de Empresas de Combustibles (SEC), Daniela Collado.

Al ser consultada, la ejecutiva– que representa a seis distribuidoras de combustibles en el país como TotalEnergies, Sol, Esso, Shell, Sigma, Next y Petromóvil– expresó que las señales de distensión son positivas y pueden contribuir a moderar la volatilidad si se sostienen en el tiempo, razón por la cual el gremio se mantiene monitoreando la evolución del contexto internacional.

Irán señala violaciones al plan de paz A menos de 24 horas de que Irán se comprometiera a reabrir el estrecho de Ormuz fruto de una negociación con Estados Unidos para declarar un alto al fuego, Israel propició varios ataques al Líbano. Para Irán, la ofensiva de Israel y la detección de un dron sobrevolando el espacio aéreo iraní representa una violación abierta y directa al plan de paz, que garantizaba el alto al fuego en el Líbano y aseguraba evitar cualquier violación adicional de su espacio aéreo. "Ante esta situación, un alto al fuego bilateral o las negociaciones son irracionales", publicó en su cuenta de X el presidente del parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf.

Importaciones "sin relación" con el crudo iraní

"Como distribuidores locales, nuestras importaciones provienen de suplidores establecidos en Norteamérica y el Caribe, sin relación directa con el crudo iraní", afirmó Collado, quien recordó que cualquier incidente sobre el estrecho de Ormuz tiene un efecto "indirecto pero inmediato" en los precios internacionales y, por consiguiente, al mercado dominicano.

El nivel de incertidumbre sobre la evolución del conflicto se traduce en mayores costos de reposición para los distribuidores y en una presión adicional sobre márgenes que llevan "años pendientes" de ajustes estructurales.

Por eso, la SEC considera que la dinámica actual debe analizarse considerando, tanto el impacto que tiene sobre el consumidor final, como sobre las finanzas públicas y la sostenibilidad de las empresas del sector energético.

Riesgos

Collado explicó que los contratos de mediano y largo plazo, tanto de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) como de las terminales privadas de importación mitiga el riesgo de una disrupción en el flujo físico de los combustibles.

No obstante, persisten riesgos de carácter financiero y de precios, debido a que la incertidumbre en el Golfo Pérsico se traslada a los mercado de futuros y a los precios de referencia rápidamente, generando "una volatilidad marcada".

A modo de ejemplo, Collado citó cómo los fletes marítimos han aumentando en hasta un 20 % respecto a los niveles previos al conflicto, debido al encarecimiento de los seguros y ajustes en rutas de alto riesgo.

Medidas complementarias

Aunque la SEC reconoce que la política del Gobierno dominicano de subsidiar los combustibles ha sido efectiva para mitigar el impacto en los consumidores, su sostenibilidad va a depender de la duración del conflicto.

"Los subsidios, por definición, son instrumentos de política pública concebidos para suavizar choques externos y proteger al consumidor final en el corto plazo; el desafío surge cuando una medida transitoria se extiende en el tiempo y comienza a presionar de forma estructural las finanzas públicas", subrayó Collado.

Por eso, la SEC considera que el Gobierno puede aplicar medidas complementarias, como

Incentivar contratos de suministro a mediano plazo para reducir la exposición a la volatilidad

contratos de suministro a mediano plazo para reducir la exposición a la Fortalecer reservas estratégicas

Promover eficiencia energética en sectores de alto consumo

en sectores de alto consumo Mejorar la comunicación pública sobre la naturaleza global del choque

la sobre la naturaleza global del choque Fortalecer los mecanismos de seguimiento y focalización rigurosa de los subsidios en curso para asegurar que beneficien de manera directa al ciudadano.