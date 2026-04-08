Edesur informa torrenciales aguaceros originan múltiples averías en sistema eléctrico

Carros transitando en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las torrenciales lluvias registradas desde la madrugada de este miércoles han provocado múltiples averías en el sistema eléctrico, así como inundaciones y restricciones del tránsito en distintas vías del país.

La empresa distribuidora Edesur Dominicana informó que los aguaceros han impactado varias de sus instalaciones, generando fallas en las subestaciones Los Prados, Paraíso y Arroyo Hondo, en el Distrito Nacional, así como en el kilómetro 10 ½ de la autopista Duarte y en Alfa, lo que ha dejado sin servicio de electricidad a diversos sectores.

Mediante una nota de prensa, la entidad explicó que ante el peligro que representan las inundaciones, ha adoptado medidas preventivas, incluyendo la desenergización de algunos circuitos para proteger a la población.

Por la situación, se han desplegado brigadas y equipos técnicos que trabajan de manera intensiva para restablecer el suministro en las zonas afectadas.

Suspenden docencia

En el ámbito educativo, el Ministerio de Educación de la República Dominicana anunció la suspensión de la docencia en las 16 provincias bajo alerta, como medida preventiva ante la incidencia de una vaguada que mantiene condiciones de inestabilidad atmosférica.

De su lado, el Ministerio de Administración Pública dispuso la implementación del trabajo remoto en las instituciones del Estado, manteniendo únicamente los servicios esenciales.

Las precipitaciones también han generado importantes inundaciones urbanas, afectando varias vías del país. Entre las principales incidencias se encuentra la restricción del tránsito en la autopista Duarte, específicamente entre los kilómetros 20 y 22, debido al desbordamiento del río Lebrón.

En ese sentido, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) informó que se han habilitado desvíos preventivos para garantizar la seguridad de los conductores.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que las lluvias continuarán durante el resto del día y las primeras horas de la noche, con intensidad de moderada a fuerte, acompañadas de tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento.

Estas condiciones afectarán principalmente al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras provincias.