¿Recibe el país petróleo que transita por el estrecho de Ormuz?

Ante el anunciado alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en medio de la crisis energética provocada por la guerra, y frente a las expectativas de la primera reunión que sostendrá hoy el Gobierno dominicano con los sectores productivos para encarar sus efectos sobre la economía –dependiente del petróleo– cabe preguntarse: ¿recibe el país combustibles iraníes, o que transitan por el estrecho de Ormuz?

En corto, las autoridades dominicanas aseveran que casi la totalidad de los combustibles fósiles importados provienen de Estados Unidos. Aunque esta nación encabeza la producción global del crudo, también importó 490,000 barriles diarios de crudo del Golfo Pérsico, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Al ser consultado, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) aseguró que casi todo el petróleo es de la costa del golfo de los Estados Unidos, "y, en general, de suplidores ubicados en el continente americano", según informaciones documentales recientes.

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Sin embargo, la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) informó a este medio que el crudo procesado en estos momentos –alrededor de 30,000 barriles diarios– es proveniente de St. James, California –estado situado en la costa oeste de los Estados Unidos–, debido a "su cercanía y disponibilidad para nuestro país". "En la actualidad, tenemos un contrato con la empresa Shell, el cual asegura el suministro del crudo", explicó.

Compras al golfo

De acuerdo a la AIE, el 47 % de todas las compras de crudo de Estados Unidos al golfo Pérsico se hicieron desde la costa oeste, una región que carece de oleoductos, lo cual limita comprarlo a Canadá.

"En consecuencia, la costa oeste depende en mayor medida de las importaciones marítimas para satisfacer la demanda de petróleo crudo de las refinerías", señala en un informe publicado el 6 de abril.

En concreto, Shell posee una participación del 30 % en QatarEnergy LNL, empresa que moviliza buques por el estrecho de Ormuz, de acuerdo a información publicada por la compañía en su sitio web.

El Petróleo Intermedio de Texas (WTI) de referencia para el país, cayó 9.2 % al cierre de ayer, al pasar de 112.95 a 102.48 dólares, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de aplazar la ofensiva contra Irán, que accedió ayer a permitir el paso de buques petroleros por el estrecho.

Aunque no se puede confirmar, con base en fuentes oficiales, si el crudo estadounidense contiene componentes directamente importados desde el golfo Pérsico, cualquier cambio en el tablero geopolítico puede impactar al mercado dominicano más de lo que se ve a simple vista.