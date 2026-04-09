Joel Santos: "No tenemos planes de explotación en la Cordillera Septentrional"

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante un encuentro con representantes sociales y religiosos, donde reiteró que no habrá explotación minera en la cordillera Septentrional. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró este jueves que no existe ni habrá explotación minera en la Cordillera Septentrional, una afirmación que fue recibida con desconfianza por sectores que mantienen su rechazo a las exploraciones en la zona.

Durante un encuentro con representantes sociales y religiosos, el funcionario enfatizó que la política del Gobierno no contempla desarrollar minería en esa área.

Explicó que las concesiones vigentes corresponden únicamente a procesos de exploración, los cuales, según dijo, no obligan al Estado a aprobar una eventual explotación.

"No tenemos planes de explotación en la cordillera", enfatizó Santos.

El ministro también indicó que los trabajos recientes que han generado preocupación no están vinculados a minería, sino a estudios para la autopista del Ámbar.

Joel Santos defendió la importancia de la exploración como herramienta para conocer los recursos del subsuelo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-115053-am-9b913c5c.jpeg Comunitarios y líderes sociales expresan su rechazo a posibles proyectos mineros en la cordillera Septentrional, durante un encuentro en Santiago. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/whatsapp-image-2026-04-09-at-115051-am-1-edd119a0.jpeg Comunitarios y líderes sociales expresan su rechazo a posibles proyectos mineros en la cordillera Septentrional, durante un encuentro en Santiago. (DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ) ‹ >

Posible litis

Sobre esa solicitud, el ministro Joel Santos recordó que el Estado dominicano puede ser demandado en caso de incumplir el contrato por la exploración minera, otorgado en el 2024 por un periodo de tres años.

Convocan protestas

Ante la desconfianza, los comunitarios anunciaron movilizaciones para el 14 de abril en la provincia Puerto Plata y el 24 de abril en Santiago.

El sacerdote advirtió que la población está decidida a impedir cualquier actividad que pueda derivar en explotación minera en la cordillera.

El encuentro tuvo lugar en el salón Roque Adames de la Arquidiócesis de Santiago, ubicado en el Centro Historia de la Ciudad Corazón.

La actividad fue encabezada por el arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, junto al obispo auxiliar Amauri Rosario, quienes fungieron como moderadores.