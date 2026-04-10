Economistas advierten que tensiones en Ormuz podrían impactar la economía dominicana

Vista del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más estratégicos del mundo, por donde transita una parte significativa del comercio global de petróleo. ( FUENTE EXTERNA )

Las crecientes tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, podrían tener efectos significativos sobre la economía de República Dominicana, debido al encarecimiento del petróleo, el aumento de los costos logísticos y las presiones inflacionarias, según un análisis del Área de Economía y Negocios del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

Según un comunicado, el informe advierte que este estrecho, por donde transita cerca de una cuarta parte del petróleo comercializado a nivel global, se ha convertido en un punto crítico para la estabilidad económica internacional.

Por ello, cualquier interrupción del flujo energético, o incluso la percepción de riesgo, genera efectos inmediatos en los precios del crudo y en las expectativas de los mercados.

Impacto directo a la economía dominicana

En el caso dominicano, el estudio señala que la alta dependencia de importaciones energéticas provoca una transmisión rápida de estos choques externos a la economía local. El encarecimiento de los combustibles presiona directamente la inflación, mientras que el aumento de los fletes marítimos eleva el costo de los bienes importados.

A esto se suman posibles efectos indirectos como el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales y una desaceleración de la economía global, lo que impactaría sectores clave como el turismo y las remesas.

El análisis estima que un aumento de 10 dólares en el precio internacional del petróleo podría elevar la inflación entre 0.4 % y 0.7 %, además de generar un deterioro de la cuenta corriente y una desaceleración del crecimiento económico de hasta 0.3 puntos porcentuales.

"Estos efectos reflejan la interacción simultánea entre el aumento de la factura energética, los mayores costos logísticos y el impacto indirecto sobre las condiciones externas de financiamiento", indica el estudio.

Presiones fiscales

Asimismo, advierte que el Estado dominicano enfrentaría mayores presiones fiscales por el incremento de los subsidios eléctricos, lo que podría tensionar las cuentas públicas en un contexto de estabilidad tarifaria sensible.

En el plano internacional, el estudio plantea distintos escenarios, desde una estabilización gradual hasta una fragmentación energética global con alta volatilidad de precios, siendo este último el más riesgoso para economías pequeñas y abiertas como la dominicana, no solo por el nivel de precios del petróleo, sino por la persistencia de su inestabilidad.

Oportunidades para RD

No obstante, el informe también identifica oportunidades estratégicas para el país, como el desarrollo de las energías renovables, el fortalecimiento de su posición como plataforma logística regional y la atracción de inversiones derivadas de la relocalización productiva.

El documento de análisis elaborado por el Área de Economía y Negocios del Intec enfatiza la necesidad de diversificar la matriz energética y fortalecer la capacidad institucional para gestionar choques externos, al considerar la volatilidad energética como un factor clave de la estabilidad macroeconómica futura del país.