Gobierno tendrá que ajustar precios de los combustibles ante presión internacional

Una persona llenando el tanque de combustible de su motor. ( ARCHIVO )

La estabilidad reciente en los precios de los combustibles en la República Dominicana podría ser transitoria. Tras varias semanas consecutivas de congelamiento, el Gobierno enfrenta una presión fiscal creciente que apunta hacia un eventual ajuste en el corto plazo.

En apenas un mes, el Estado ha destinado RD$6,486 millones en subsidios extraordinarios para evitar alzas en las gasolinas, el gasoil y el GLP, absorbiendo completamente el impacto del mercado internacional.

Solo en la última semana, el subsidio superó los RD$1,900 millones, reflejando el costo creciente de mantener los precios artificialmente estables.

Este ritmo de gasto ha consumido ya más de la mitad de los recursos previstos para todo el año en apenas 30 días, lo que evidencia la fragilidad de la estrategia.

Precios elevados

El encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, impulsado por tensiones geopolíticas, ha elevado el costo real de importación de los combustibles. En ese contexto, el subsidio funciona como un amortiguador social, pero también como una carga creciente sobre las finanzas públicas.

El fenómeno no es exclusivo del país. En estados como California, en Estados Unidos, la gasolina se ha mantenido entre las más caras del país, acercándose en algunas zonas a los seis dólares por galón.

En ciudades como Los Ángeles, los consumidores enfrentan precios elevados de forma persistente, producto de impuestos más altos, regulaciones ambientales estrictas y costos logísticos, además de la volatilidad internacional.

En el caso dominicano, el congelamiento ha servido para proteger el poder adquisitivo y evitar un efecto en cadena sobre el transporte y los alimentos. Sin embargo, el costo acumulado —ya en miles de millones en cuestión de semanas— sugiere que la política tiene límites claros.