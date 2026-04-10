Incidente con cenizas de Punta Catalina afecta a seis trabajadores

La Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC) informó que un incidente en una tolva de la casa de filtros del sistema de control de calidad del aire (AQCS) de la planta dos provocó un derrame en el componente que colecta cenizas con cal, lo que generó la dispersión de polvo en forma de nube, afectando a seis trabajadores que se encontraban en las proximidades.

El hecho, que se produjo a las 10:20 de la mañana de este viernes, se produjo mientras se ejecutaban trabajos rutinarios de limpieza como parte del mantenimiento anual. La EGEPC comunicó que los colaboradores recibieron atención médica en el consultorio de la planta.

"Todos se encuentran estables y ninguno presenta condiciones de gravedad. Los casos correspondieron principalmente a crisis asmáticas agudas que remitieron con atención oportuna en el lugar. Como medida de precaución, uno fue trasladado a un centro de salud en Baní para evaluación complementaria", aclaró.

A través de un comunicado, la empresa indicó que un segundo trabajador presentó una lesión ocular, diagnosticada como conjuntivitis, por contacto con un agente químico y fue remitido igualmente para atención especializada.

"En ambos casos, la empresa mantiene seguimiento directo y permanente. La situación fue controlada de manera oportuna, siguiendo los protocolos de seguridad y salud ocupacional establecidos y el área donde ocurrió el incidente fue asegurada para garantizar condiciones seguras de trabajo", afirmó.

Trabajos continúan

Punta Catalina agregó que tanto el personal fijo como contratado continúa sus labores de mantenimiento programado con normalidad.

La EGEPC dijo que está revisando las circunstancias del incidente para fortalecer los procedimientos que correspondan y evitar su repetición.