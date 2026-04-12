Gobierno pone en operación simulador para entrenar personal del sector eléctrico

El Gobierno, a través de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), puso en operación el operator training simulator (OTS), una herramienta que fortalece la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), al tiempo que sitúa la capacitación del capital humano como pilar fundamental para una operación más confiable y eficiente.

El ministro de Energía y Minas y presidente del consejo de administración de la ETED, Joel Santos, destacó que el OTS marca un antes y un después en la formación técnica de los operadores del sistema, al permitir entrenamientos de alto nivel en un entorno controlado que replica con precisión las condiciones reales del SENI.

"El OTS no es simplemente una plataforma tecnológica. Es un entorno de simulación en tiempo real que reproduce tanto la operación normal como escenarios de contingencia, permitiendo preparar a nuestros operadores sin poner en riesgo la estabilidad del sistema", afirmó.

Santos subrayó que esta herramienta coloca a la República Dominicana en la ruta de las mejores prácticas internacionales en operación y seguridad eléctrica, al priorizar la preparación del recurso humano como garantía de respuesta oportuna ante eventos críticos.

Indicó que el valor de esa inversión está en la gente y que el Gobierno apuesta a operadores mejor entrenados, con mayor criterio técnico y capacidad de reacción, que puedan enfrentar situaciones complejas como un ´blackout´, con precisión y rapidez.

Sistema más resiliente

El titular de Energía y Minas explicó que el simulador permite recrear fallas en la red de transmisión, salidas inesperadas de grandes bloques de generación, eventos de baja frecuencia, activación de esquemas de defensa como el EDAC, así como la gestión operativa de energías renovables variables y sistemas de almacenamiento.

Aseguró que el impacto del OTS trasciende la tecnología, debido a que fortalece la seguridad operativa del SENI y eleva la confiabilidad del servicio eléctrico que reciben los ciudadanos.

"Esta es una inversión que se traduce en mayor estabilidad para el sistema, en beneficio directo de los hogares, las industrias y todos los sectores productivos. Además, es clave para avanzar hacia redes más inteligentes, resilientes y preparadas para integrar energías renovables y sistemas de almacenamiento", indicó.

De su lado, Alfonso Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de la ETED, resaltó que el simulador contribuye a blindar la operación del sistema eléctrico, al elevar el nivel técnico de los equipos humanos.

"La puesta en marcha del OTS reafirma nuestro compromiso con la modernización del sector. Más allá de la tecnología, se trata de fortalecer las capacidades de nuestra gente para acompañar el crecimiento del país", expresó.

Capacidad de respuesta

En tanto que, Fernelis Ramírez, director de Operaciones del Centro de Control de Energía (CCE), destacó que la herramienta incrementa significativamente la capacidad de respuesta ante contingencias.

"Con el OTS, nuestros operadores podrán entrenarse en condiciones reales, desarrollando habilidades para actuar con precisión bajo presión, lo que se traduce en una operación más segura y eficiente del SENI", señaló.

A la actividad asistieron el superintendente de Electricidad, Andrés Astacio; el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Edward Veras; el gerente general del Organismo Coordinador (OC-SENI), Manuel López San Pablo, y el viceministro de Energía, Ricardo Guerrero.