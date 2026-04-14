Daniela Collado asume la dirección ejecutiva de la Sociedad de Empresas de Combustibles

La Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados (SEC) anunció la designación de Daniela Collado como su nueva directora ejecutiva, marcando el retorno de una ejecutiva que contribuyó en la consolidación del gremio.

Abogada y especialista en regulación económica, Collado cuenta con más de dos décadas de experiencia en derecho regulatorio, financiero y corporativo, comercio internacional y protección de datos.

"Su trayectoria combina liderazgo ejecutivo en sectores estratégicos con una sólida carrera académica, desde la cual ha contribuido a la formación de profesionales en áreas críticas para la arquitectura regulatoria contemporánea", subrayó la SEC en una nota de prensa.

Cargos asumidos

En su más reciente etapa en la Superintendencia de Bancos como Directora de Registros y Autorizaciones, Collado encabezó procesos de transformación institucional orientados a la digitalización, la modernización regulatoria y la optimización de la interacción con entidades supervisadas, elevando los estándares de eficiencia, trazabilidad y transparencia del sistema.

En su primera gestión en la SEC (2016–2020), impulsó una agenda contra el comercio ilícito de combustibles, posicionando al gremio como referente técnico en seguridad, cumplimiento y transparencia, además de fortalecer su capacidad de incidencia en la formulación de políticas públicas sectoriales.

"Regreso a la SEC en un momento decisivo para el sector, donde el cumplimiento regulatorio, la integridad operativa y la confianza constituyen la base de un mercado competitivo y sostenible", expresó Collado.

Con esta designación, la SEC espera mantenerse como referente nacional en buenas prácticas del sector de combustibles, fortaleciendo su rol como interlocutor técnico y estratégico ante las autoridades y la sociedad.

La agenda institucional de la ejecutiva se articulará en torno a tres ejes prioritarios:

Transparencia y trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro

Competencia leal y fortalecimiento de la confianza sectorial

Sostenibilidad y responsabilidad social como pilares de la industria.

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