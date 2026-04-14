Ministro de Industria y Comercio explica estrategia del Gobierno ante alza de combustibles

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo - Yayo- Sanz Lovatón, explicó este martes que el alza sostenida de los combustibles, impulsada por la crisis internacional y los conflictos geopolíticos, continúa ejerciendo presión sobre la economía dominicana, no obstante, el Gobierno mantiene una estrategia en tres pilares fundamentales.

El funcionario indicó durante una intervención en El Despertador, que el primer pilar de la estrategia es la protección del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, mediante subsidios directos a combustibles y fertilizantes, así como acuerdos con actores clave para contener aumentos en bienes esenciales.

En segundo lugar, busca preservar la capacidad productiva del país, evitando una contracción en la inversión local y extranjera. En ese sentido, destacó que la República Dominicana ha mantenido niveles importantes de inversión extranjera directa y crecimiento económico, a pesar del contexto internacional adverso.

En tercer lugar, el ministro subrayó que estos esfuerzos han implicado sacrificios fiscales significativos, no solo en subsidios a los combustibles, sino también en apoyo a sectores como la agricultura, mediante la contención del precio de los fertilizantes, cuyo costo internacional ha experimentado incrementos de hasta un 50 %.

Desafíos y medidas ante la volatilidad del mercado energético

No obstante, Sanz Lovatón advirtió que uno de los principales retos que enfrenta el país es la alta volatilidad del mercado de hidrocarburos, caracterizada por fluctuaciones abruptas en los precios del petróleo en períodos muy cortos.

"Más que el nivel del precio, lo que dificulta la planificación es la volatilidad. Puedes comprar a 80 dólares en la mañana y en la tarde estar en 120", explicó.

Insistió en que las políticas públicas deben adaptarse sobre la marcha, dado que factores como bloqueos en rutas estratégicas o escaladas del conflicto internacional escapan al control de las autoridades locales.

Sanz Lovatón aseguró que el país mantiene garantizado el abastecimiento de combustibles y reiteró que el Gobierno continuará implementando medidas para amortiguar el impacto de la crisis en la población.