La ETED suspenderá el servicio eléctrico en Villarpando por trabajos de mantenimiento en Azua

El servicio eléctrico en la comunidad será suspendido por al menos tres horas. ( FUENTE EXTERNA )

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que, como parte de su programación semanal, este martes realizará trabajos de mantenimiento preventivo en el campo de línea en la subestación 69 kV Km 15 de Azua – Sabana Yegua, en horario de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.

Debido a estas labores, el servicio eléctrico será interrumpido en la comunidad de Villarpando, perteneciente a la provincia de Azua.

"Estos trabajos son fundamentales para fortalecer la calidad, estabilidad y seguridad del servicio eléctrico nacional", expresó la ETED en un comunicado de prensa.

Te puede interesar

En ese sentido, la entidad agradeció la comprensión de los ciudadanos y empresas impactadas, al tiempo que destacó que mantendrán su compromiso como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana, a través del desarrollo de infraestructuras modernas de energía y datos al servicio del país.

Operativos

De acuerdo con informaciones oficiales, estos operativos de la ETED buscan optimizar los tiempos de respuesta ante eventuales incidencias, fortalecer la resiliencia operativa del sistema y garantizar la estabilidad del servicio eléctrico durante el periodo.

Por ello, la institución reafirma su compromiso con la sostenibilidad del sistema en su rol de articulador operativo de la transmisión eléctrica.